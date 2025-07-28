СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В понедельник, 28 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
20:00 Эльфсборг – Гетеборг
ТЕННИС
18:00 Ван Яфань – Юлия Стародубцева
21:00 Арина Арсено – Наоми Осака
КИБЕРСПОРТ
14:30 NaVi – MOUZ
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