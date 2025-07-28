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28 июля 2025, 05:41 |
32
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

28 июля 2025, 05:41 |
32
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 28 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Эльфсборг – Гетеборг

Ggbet 2.05 – 3.58 – 3.53

ТЕННИС

18:00 Ван Яфань – Юлия Стародубцева

Ggbet 2.29 – 1.63

21:00 Арина Арсено – Наоми Осака

Ggbet 14.20 – 1.02

КИБЕРСПОРТ

14:30 NaVi – MOUZ

Ggbet 2.42 – 1.58

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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