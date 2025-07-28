СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июля

В понедельник, 28 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Эльфсборг – Гетеборг

2.05 – 3.58 – 3.53

ТЕННИС

18:00 Ван Яфань – Юлия Стародубцева

2.29 – 1.63

21:00 Арина Арсено – Наоми Осака

14.20 – 1.02

КИБЕРСПОРТ

14:30 NaVi – MOUZ

2.42 – 1.58

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