Источник: Александрия подписала бразильского опорника из Крузейро

Клуб УПЛ «Олександрія» підписав 24-річного опорного півзахисника Фернандо Енріке, права на якого належали бразильському «Крузейро».

Останнім часом гравець виступав на правах оренди за КРБ Масейо (Серія B), але угоду достроково розірвали.

Контракт Фернандо з «Крузейро» був чинним лише до кінця 2025 року, тож «Олександрія», ймовірно, підписала футболіста на повноцінній основі.

Фернандо Енріке зацікавився варіантом із переходом в Україну, зокрема через можливість виступу в єврокубках.

Незабаром «Олександрія» зіграє з «Партизаном» у матчі-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій після поразки 0:2 у першій грі.