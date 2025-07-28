Источник: Александрия подписала бразильского опорника из Крузейро
24-летний хавбек Фернандо Энрике играл за КРБ Масейо на правах аренды
Клуб УПЛ «Олександрія» підписав 24-річного опорного півзахисника Фернандо Енріке, права на якого належали бразильському «Крузейро».
Останнім часом гравець виступав на правах оренди за КРБ Масейо (Серія B), але угоду достроково розірвали.
Контракт Фернандо з «Крузейро» був чинним лише до кінця 2025 року, тож «Олександрія», ймовірно, підписала футболіста на повноцінній основі.
Фернандо Енріке зацікавився варіантом із переходом в Україну, зокрема через можливість виступу в єврокубках.
Незабаром «Олександрія» зіграє з «Партизаном» у матчі-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій після поразки 0:2 у першій грі.
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