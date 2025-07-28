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Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 04:59 | Обновлено 28 июля 2025, 05:14
184
0

Источник: Александрия подписала бразильского опорника из Крузейро

24-летний хавбек Фернандо Энрике играл за КРБ Масейо на правах аренды

28 июля 2025, 04:59 | Обновлено 28 июля 2025, 05:14
184
0
Источник: Александрия подписала бразильского опорника из Крузейро
Фернандо Энрике

Клуб УПЛ «Олександрія» підписав 24-річного опорного півзахисника Фернандо Енріке, права на якого належали бразильському «Крузейро».

Останнім часом гравець виступав на правах оренди за КРБ Масейо (Серія B), але угоду достроково розірвали.

Контракт Фернандо з «Крузейро» був чинним лише до кінця 2025 року, тож «Олександрія», ймовірно, підписала футболіста на повноцінній основі.

Фернандо Енріке зацікавився варіантом із переходом в Україну, зокрема через можливість виступу в єврокубках.

Незабаром «Олександрія» зіграє з «Партизаном» у матчі-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій після поразки 0:2 у першій грі.

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Николай Степанов Источник: Бей-беги
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