Александрия нашла замену Калюжному в Бразилии. Игрок заинтересован
Фернандо Энрике привлекает внимание украинского клуба
«Александрия» заинтересована в подписании бразильского опорного полузащитника бразильского «Крузейро» Фернандо Хенрике, сообщает телеграм-канал «Inside UPL».
По информации источника, украинский клуб ищет замену покинувшему клуб Ивану Калюжному. Одним из вариантов является 24-летний хавбек, который не получает достаточной игровой практики даже в аренде в «КРБ», который играет в Серии B.
Сам игрок заинтересован в переходе. особенно учитывая, что «Александрия» будет играть в еврокубках.
В текущем сезоне Фернандо Хенрике провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился.
Ранее сообщалось о том, что был обнародован список арбитров на матч отбора ЛК «Александрия» – «Партизан».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Будут играть в Житомире
Звездный боксер считает, что победа достанется Александру