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  4. Александрия нашла замену Калюжному в Бразилии. Игрок заинтересован
Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 17:07 |
645
0

Александрия нашла замену Калюжному в Бразилии. Игрок заинтересован

Фернандо Энрике привлекает внимание украинского клуба

19 июля 2025, 17:07 |
645
0
Александрия нашла замену Калюжному в Бразилии. Игрок заинтересован
Крузейро. Фернандо Хенрике

«Александрия» заинтересована в подписании бразильского опорного полузащитника бразильского «Крузейро» Фернандо Хенрике, сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, украинский клуб ищет замену покинувшему клуб Ивану Калюжному. Одним из вариантов является 24-летний хавбек, который не получает достаточной игровой практики даже в аренде в «КРБ», который играет в Серии B.

Сам игрок заинтересован в переходе. особенно учитывая, что «Александрия» будет играть в еврокубках.

В текущем сезоне Фернандо Хенрике провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось о том, что был обнародован список арбитров на матч отбора ЛК «Александрия» – «Партизан».

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Александрия трансферы трансферы УПЛ Иван Калюжный Крузейро
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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