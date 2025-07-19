Александрия нашла замену Калюжному в Бразилии. Игрок заинтересован

«Александрия» заинтересована в подписании бразильского опорного полузащитника бразильского «Крузейро» Фернандо Хенрике, сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, украинский клуб ищет замену покинувшему клуб Ивану Калюжному. Одним из вариантов является 24-летний хавбек, который не получает достаточной игровой практики даже в аренде в «КРБ», который играет в Серии B.

Сам игрок заинтересован в переходе. особенно учитывая, что «Александрия» будет играть в еврокубках.

В текущем сезоне Фернандо Хенрике провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось о том, что был обнародован список арбитров на матч отбора ЛК «Александрия» – «Партизан».