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Лига конференций
19 июля 2025, 14:45 | Обновлено 19 июля 2025, 14:46
92
0

Обнародован список арбитров на матч отбора ЛК Александрия – Партизан

УЕФА назначил на игру эстонскую бригаду рефери

19 июля 2025, 14:45 | Обновлено 19 июля 2025, 14:46
92
0
Обнародован список арбитров на матч отбора ЛК Александрия – Партизан
Getty Images/Global Images Ukraine. Йоонас Яановиц

УЕФА на своем официальном сайте представила бригаду арбитров, которые будут работать на первом матче «Александрия» и «Партизана» во втором раунде квалификации Лиги конференций.

Поединок будет обслуживать эстонская бригада во главе с главным судьей Йоонасом Яановицем, который в этом сезоне впервые назначен на матч международного турнира.

Ассистентами рефери станут Арон Хярсинг и Вейко Мытсник. Четвертым арбитром УЕФА выбрала Кристо Кюлльястинена.

Напомним, что матч между клубами состоится 24 июля на стадионе «ГКС Катовице». Начнется игра в 20:00.

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Александрия Партизан Белград Лига конференций судейские назначения
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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