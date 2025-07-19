Обнародован список арбитров на матч отбора ЛК Александрия – Партизан
УЕФА назначил на игру эстонскую бригаду рефери
УЕФА на своем официальном сайте представила бригаду арбитров, которые будут работать на первом матче «Александрия» и «Партизана» во втором раунде квалификации Лиги конференций.
Поединок будет обслуживать эстонская бригада во главе с главным судьей Йоонасом Яановицем, который в этом сезоне впервые назначен на матч международного турнира.
Ассистентами рефери станут Арон Хярсинг и Вейко Мытсник. Четвертым арбитром УЕФА выбрала Кристо Кюлльястинена.
Напомним, что матч между клубами состоится 24 июля на стадионе «ГКС Катовице». Начнется игра в 20:00.
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