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  4. ЛУПАШКО: «Первый круг для Карпат выглядит намного сложнее, чем второй»
Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 04:23 | Обновлено 28 июля 2025, 04:31
43
0

ЛУПАШКО: «Первый круг для Карпат выглядит намного сложнее, чем второй»

Наставник Карпат рассказал, чего ожидает от старта львовского клуба в УПЛ

28 июля 2025, 04:23 | Обновлено 28 июля 2025, 04:31
43
0
ЛУПАШКО: «Первый круг для Карпат выглядит намного сложнее, чем второй»
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Наставник «Карпат» Владислав Лупашко рассказал, чего ожидает от старта львовской команды в новом сезоне УПЛ:

«Честно говоря, первый круг выглядит гораздо сложнее, чем второй. Не знаю почему, у нас 4 выездных матча подряд в календаре. Я не смотрел календарь остальных, но думаю, у всех так.

Понимаю, что все сделано для наших представителей в еврокубках, чтобы они на первые матчи не ездили слишком далеко, чтобы играли на Западе Украины. Это нормально, потому что переезды, дороги – это очень тяжело.

Начинаем чемпионат с «Полесьем», потом – «Шахтер». Наверное, эти два клуба будут бороться за чемпионство. «Полесье» сейчас много об этом говорит, и футболисты в это поверили, как я вижу – дают интервью, что «Полесье» может бороться за чемпионство».

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник: ФК Карпаты Львов
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