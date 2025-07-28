ЛУПАШКО: «Первый круг для Карпат выглядит намного сложнее, чем второй»

Наставник «Карпат» Владислав Лупашко рассказал, чего ожидает от старта львовской команды в новом сезоне УПЛ:

«Честно говоря, первый круг выглядит гораздо сложнее, чем второй. Не знаю почему, у нас 4 выездных матча подряд в календаре. Я не смотрел календарь остальных, но думаю, у всех так.

Понимаю, что все сделано для наших представителей в еврокубках, чтобы они на первые матчи не ездили слишком далеко, чтобы играли на Западе Украины. Это нормально, потому что переезды, дороги – это очень тяжело.

Начинаем чемпионат с «Полесьем», потом – «Шахтер». Наверное, эти два клуба будут бороться за чемпионство. «Полесье» сейчас много об этом говорит, и футболисты в это поверили, как я вижу – дают интервью, что «Полесье» может бороться за чемпионство».