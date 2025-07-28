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  4. ЛУПАШКО: «Ему нужно пахать. Этому вратарю нужно было изменить среду»
Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 04:10 | Обновлено 28 июля 2025, 04:26
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0

ЛУПАШКО: «Ему нужно пахать. Этому вратарю нужно было изменить среду»

Наставник Карпат рассказал об уходе в аренду Александра Кемкина

28 июля 2025, 04:10 | Обновлено 28 июля 2025, 04:26
160
0
ЛУПАШКО: «Ему нужно пахать. Этому вратарю нужно было изменить среду»
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Тренер Карпат Владислав Лупашко рассказал о трансфере вратаря Александра Кемкина в криворожский Кривбасс на правах аренды:

«Мы с Кемкиным разговаривали о том, что ему нужно сменить обстановку. Ему нужно понять ценность этого клуба, ценность тренировочного процесса, ценность работы вратарского и тренерского штаба.

Это нужно ценить, нужно каждый день пахать, нужно понимать, что у тебя есть недостатки, которые нужно улучшать. Очень часто в такой ситуации не помогают разговоры, не помогают примеры – нужно что-то такое, что изменит твоё впечатление о том месте, где ты находишься. Потому что очень часто мы начинаем ценить, когда теряем.

Он – молодой игрок, мы хотели дать ему игровую практику, которую ему пообещали в другом клубе. Поэтому приняли такое решение».

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига Александр Кемкин трансферы УПЛ трансферы Кривбасс Кривой Рог
Николай Степанов Источник: ФК Карпаты Львов
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