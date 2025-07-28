Тренер Полтавы: «Неприятно слышать, что говорят: в УПЛ зашли колхозы»

Ассистент главного тренера СК Полтава Игорь Тимченко поделился последними новостями из лагеря новичка УПЛ:

«Хоть мы и команда-дебютант, но в СК Полтава есть футболисты, которые уже играли на уровне УПЛ. Кто-то больше, кто-то меньше. Некоторые вообще никогда не играли. Волнение, конечно, присутствует, но все спокойно работают. С первой минуты первого матча все волнение пройдет.

Предсезонка? Все, что запланировали – выполнили. Готовились у себя дома. Единственное – все спарринги провели на выезде, тратя время на дорогу. Несколько игроков у нас выпали из-за травм. Надеемся, что они смогут быстро вернуться. Все соперники были хорошего уровня. Получили много информации, которая поможет нам хорошо подойти к старту чемпионата. Каким аспектам уделялось больше внимания? Все в комплексе. Думаю, что у нас все получилось. Надеемся, что это добавит нам больше вариативности.

Группа новичков? Всем ребятам нужно время, чтобы понять наши игровые принципы. Они непростые. Не все так быстро, но мы рассчитываем на всех. Они стараются быстро интегрироваться в наш футбол. Трансферная кампания? Мы исходим из тех возможностей, которые у нас есть. Возможно, мы бы пригласили больше, но не все хотят к нам ехать. Нам нужны футболисты, которые хотят чего-то достичь. Думаю, все новички, которые к нам пришли, сделают СК Полтава сильнее.

Какие позиции требуют усиления? Отвечу банально – в каждую линию мы бы не отказались от 1–2 игроков, которые нас усилят. Скорее всего, наша трансферная кампания на этом завершена. Состав у нас практически сформирован. Были ли игроки, которые не доехали? Если без фамилий – с некоторыми игроками вели переговоры, но что-то на финальной стадии не срослось.

Поступали ли предложения по игрокам, которые сейчас в команде? Если команда на 5 очков обгоняет более богатый Металлист 1925 или Буковину, то эти люди однозначно заслуживают внимания. Знаю, что интерес был, лично звонили, но все до одного выразили желание помочь команде в УПЛ и дебютировать вместе с нами. Если игроки смогут себя проявить в Премьер-лиге, предложения никуда не денутся, а может, и больше начнут звонить. Мы готовы отпускать игроков, если они прогрессируют быстрее команды.

Стиль игры команды? Агрессивный футбол, с высоким прессингом, загонять соперника в цейтнот пространства и времени. Играть максимально интенсивно, чтобы соперник не выдержал. За этим стоит очень тяжелая работа. В команде со временем остаются те игроки, кто может и хочет это делать. На кого стоит обратить внимание? Я могу назвать каждого игрока. Все зависит только от них. Кто проявит себя на уровне УПЛ.

Заявка команды U-19? Не секрет, что мы подписали меморандум с академией Кремня. У них выпускается довольно перспективный год. Команду будет возглавлять Игорь Климовский, у которого полный карт-бланш на этом участке работы. Он полностью формирует команду под свое видение. Играют ли юноши по системе первой команды? Простой пример: у повара может быть под рукой один набор продуктов, а блюда на выходе – разные. У Игоря Климовского стоит задача готовить футболистов под наши модельные характеристики, но с собственным взглядом на футбол. Чем быстрее футболист умеет адаптироваться, тем качественнее он сможет себя реализовать.

Скандалы в межсезонье? Неприятно было видеть заголовки о том, что нас начали снимать с УПЛ, как только мы обыграли в последнем туре Металлист. Все в один голос, по команде, начали продвигать месседж, что команду снимут, наплевав на работу, которую сделала команда в течение сезона. Все наши проблемы были из-за того, что некоторые субъекты нашего футбола не хотели нас видеть в УПЛ. Были заинтересованные люди и клубы, которые торпедировали наш недопуск. Хорошо, что все это уже позади, и мы готовимся.

Стадион им. Бутовского? К сожалению, Ворскла оказалась непреклонной в своей позиции, не позволив нам проводить матчи в родном городе. Почему они так поступили? Это вопрос к ним. Мы благодарны администрации стадиона в Кропивницком, жители которого получат возможность посещать матчи УПЛ. Стадион «Локомотив» в Полтаве? Он не соответствует требованиям УПЛ. Инфраструктура? У нас есть план построить свой стадион, базы. Единицы команд УПЛ играют на собственных аренах, а напали почему-то именно на СК Полтава.

Так же неприятно было слышать, что в УПЛ зашли «колхозы», которые понижают уровень чемпионата. Это же не мы виноваты, что уровень УПЛ сейчас такой. Полтаву с населением почти полмиллиона нельзя назвать провинциальной командой. Тот же Эпицентр, у которого есть свои болельщики в Каменце-Подольском. Дайте нам сыграть, а дальше уже делайте выводы. Появление четырех команд из Первой лиги в УПЛ? Ничего удивительного. Уровень Первой лиги держится на высоком уровне. В УПЛ сейчас нет больших денег, качественных легионеров, которые раньше делали разницу. Посмотрите на Кубок – Виктория и Буковина играют в ключевых раундах. Надо задавать вопросы командам УПЛ, как они дошли до того, что вылетают. К нам какие претензии?

Главный тренер СК Полтава Владимир Сысенко доверил мне руководство командой? У меня было время переварить это, когда Владимир Анатольевич сообщил, что уезжает за границу и я должен руководить командой на месте. Он всегда был вовлечен дистанционно. Я почувствовал на себе, что значит быть главным. Ты отвечаешь абсолютно за все. На футболистах такого груза ответственности вообще не чувствуется. В этот момент мне очень помогла команда. Все работали как нужно, были объединены вокруг одной цели. За это время Владимир Анатольевич постоянно выходил на связь, общался индивидуально с игроками, участвовал в стратегических совещаниях с руководством. Он полностью держит руку на пульсе. Я понимаю, что авторитет нужно было заслужить. Футболисты увидели, что результат есть, и мы очень близки к своей цели. Выведет ли Владимир Сисенко СК Полтаву на дебютный матч в УПЛ? Сложно ответить. Я знаю, что он очень рвется в бой и как только получит разрешение врачей, вернется в Украину.

Дебют в УПЛ во Львове против Руха? На этом этапе соперник будет ехать на старом багаже. Новому тренеру понадобится время, чтобы перестроить команду под себя. Рух был и остается молодой, агрессивной командой. Никто не знает, чего ждать от обеих команд. Мы с уважением относимся к сопернику, но знаем свою силу и постараемся показать хорошую игру. Что может поспособствовать успешному дебюту? Если каждый на своей позиции не будет выпадать, хорошо подготовится физически и правильно оценит ситуацию на поле – это поможет нам взять очки уже в первом матче».