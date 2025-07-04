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Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 01:40 | Обновлено 04 июля 2025, 02:14
258
0

Новичок Украинской Премьер-лиги намерен построить современный стадион

Директор «Полтавы» Станислав Майзус рассказал о грандиозных планах коллектива

04 июля 2025, 01:40 | Обновлено 04 июля 2025, 02:14
258
0
Новичок Украинской Премьер-лиги намерен построить современный стадион
СК Полтава

Исполнительный директор новичка Украинской Премьер-лиги – «Полтавы» – Станислав Майзус в своих социальных сетях поделился ожиданиями от старта сезона 2025/26:

«До старта нового сезона УПЛ – меньше месяца. Для СК «Полтава» он будет историческим. Готовимся к сложной борьбе на футбольном поле и за его пределами (которая, впрочем, уже давно и активно ведется). Однако мы не собираемся уступать без боя. В футболе, как известно, не всегда побеждает самый большой или самый богатый. Доказано в прошлом сезоне.

Свои домашние матчи в этом году «Полтава» будет играть в 250 километрах от родного города – в Кропивницком. Это дополнительная нагрузка на клуб, но мы готовы к этому вызову. Мы благодарны владельцу и руководству стадиона «Звезда» за то, что пошли нам навстречу. Кто из болельщиков действительно захочет поддержать нашу команду – всегда найдет возможность это сделать. Так складываются обстоятельства, но так будет не всегда.

Со временем у нас обязательно будет свой новый собственный стадион. А пока – добро пожаловать, большой футбол возвращается в Кропивницкий! Надеюсь, симпатии местных болельщиков будут на нашей стороне», – сообщил Майзус.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Станислав Майзус стадионы Зирка Кропивницкий
Николай Титюк Источник: Facebook
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