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Бразилия
28 июля 2025, 00:05 | Обновлено 28 июля 2025, 00:17
118
1

Депай является пятым европейским бомбардиром бразильской Серии А

Кто из представителей Европы забивал больше в чемпионате Бразилии?

28 июля 2025, 00:05 | Обновлено 28 июля 2025, 00:17
118
1
Депай является пятым европейским бомбардиром бразильской Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

Голландский нападающий Мемфис Депай продолжает забивать за «Коринтианс» в бразильской Серии А.

В активе нидерландца уже 11 забитых мячей в чемпионате Бразилии. Это пятый результат среди всех европейских футболистов, выступавших в Серии А.

Лидером с большим отрывом является сербский игрок Деян Петкович (83 гола).

Европейские футболисты с наибольшим количеством забитых мячей в чемпионате Бразилии

  • 83 – Деян Петкович (Сербия)
  • 16 – Кларенс Зеедорф (Нидерланды)
  • 13 – Алекс Каменецки (Германия)
  • 12 – Мартин Брейтвейт (Дания)
  • 11 – Мемфис Депай (Нидерланды)
  • 5 – Димитри Пайет (Франция)
  • 4 – Фернандо Перес (Португалия)
  • 4 – Колин Казим-Ричардс (Турция)
  • 3 – Миодраг Анджелкович (Сербия)
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Мемфис Депай чемпионат Бразилии по футболу статистика Коринтианс Димитри Пайет
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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johndow
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