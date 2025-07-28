Депай является пятым европейским бомбардиром бразильской Серии А

Голландский нападающий Мемфис Депай продолжает забивать за «Коринтианс» в бразильской Серии А.

В активе нидерландца уже 11 забитых мячей в чемпионате Бразилии. Это пятый результат среди всех европейских футболистов, выступавших в Серии А.

Лидером с большим отрывом является сербский игрок Деян Петкович (83 гола).

Европейские футболисты с наибольшим количеством забитых мячей в чемпионате Бразилии

83 – Деян Петкович (Сербия)

16 – Кларенс Зеедорф (Нидерланды)

13 – Алекс Каменецки (Германия)

12 – Мартин Брейтвейт (Дания)

11 – Мемфис Депай (Нидерланды)

5 – Димитри Пайет (Франция)

4 – Фернандо Перес (Португалия)

4 – Колин Казим-Ричардс (Турция)

3 – Миодраг Анджелкович (Сербия)