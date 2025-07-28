Депай является пятым европейским бомбардиром бразильской Серии А
Кто из представителей Европы забивал больше в чемпионате Бразилии?
Голландский нападающий Мемфис Депай продолжает забивать за «Коринтианс» в бразильской Серии А.
В активе нидерландца уже 11 забитых мячей в чемпионате Бразилии. Это пятый результат среди всех европейских футболистов, выступавших в Серии А.
Лидером с большим отрывом является сербский игрок Деян Петкович (83 гола).
Европейские футболисты с наибольшим количеством забитых мячей в чемпионате Бразилии
- 83 – Деян Петкович (Сербия)
- 16 – Кларенс Зеедорф (Нидерланды)
- 13 – Алекс Каменецки (Германия)
- 12 – Мартин Брейтвейт (Дания)
- 11 – Мемфис Депай (Нидерланды)
- 5 – Димитри Пайет (Франция)
- 4 – Фернандо Перес (Португалия)
- 4 – Колин Казим-Ричардс (Турция)
- 3 – Миодраг Анджелкович (Сербия)
Europeus com mais gols no Brasileirão (1937-2025):— Rodolfo Rodrigues (@rodolfo1975) July 27, 2025
83 – Petkovic (Sérvia) 🇷🇸
16 – Seedorf (Holanda) 🇳🇱
13 - Alex Kamianecky (Alemanha) 🇩🇪
12 – Braithwaite (Dinamarca) 🇩🇰
[11] - Memphis Depay (Holanda) 🇳🇱
5 - Payet (França) 🇫🇷
4 – Fernando Peres (Portugal) 🇵🇹
4 – Kazim (Turquia)…
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