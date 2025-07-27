Мемфис Депай снова забил за Коринтианс. Сколько голов у голландца?

В матче 17-го тура бразильской Серии А «Ботафого» сыграл вничью с «Коринтиансом» (1:1).

За гостей очередным своим голом отличился нидерландец Мемфис Депай.

Нападающий провел в сезоне 36 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 12 результативных передач.

Интересным фактом является то, что с момента своего прихода в «Коринтианс» Мемфис Депай является четвертым лучшим игроком чемпионата Бразилии по количеству осуществленных результативных действий (15). Только Юри Альберто, Кайо Жорже и Алан Патрик имеют в своем активе большее количество.

Результативные действия в чемпионате Бразилии с момента подписания Коринтиансом Депая

19 – Юри Альберто (Коринтианс)

18 – Кайо Жорже (Крузейро)

16 – Алан Патрик (Интернасьонал)

15 – Мемфис Депай (Коринтианс)

🇳🇱🦅 | Memphis Depay na temporada



🆚 36 jogos

⚽ 11 gols

🅰️ 12 assistências

🅿️ 23 participações em gols



📰 Noite de Copa | Dep. de Estatísticas pic.twitter.com/4WUSqCv7PA — Noite de Copa (@Noitedecopa) July 26, 2025