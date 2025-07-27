Мемфис Депай снова забил за Коринтианс. Сколько голов у голландца?
Нападающий из Нидерландов является одним из лучших в Бразилии по результативным действиям
В матче 17-го тура бразильской Серии А «Ботафого» сыграл вничью с «Коринтиансом» (1:1).
За гостей очередным своим голом отличился нидерландец Мемфис Депай.
Нападающий провел в сезоне 36 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 12 результативных передач.
Интересным фактом является то, что с момента своего прихода в «Коринтианс» Мемфис Депай является четвертым лучшим игроком чемпионата Бразилии по количеству осуществленных результативных действий (15). Только Юри Альберто, Кайо Жорже и Алан Патрик имеют в своем активе большее количество.
Результативные действия в чемпионате Бразилии с момента подписания Коринтиансом Депая
- 19 – Юри Альберто (Коринтианс)
- 18 – Кайо Жорже (Крузейро)
- 16 – Алан Патрик (Интернасьонал)
- 15 – Мемфис Депай (Коринтианс)
🇳🇱🦅 | Memphis Depay na temporada— Noite de Copa (@Noitedecopa) July 26, 2025
🆚 36 jogos
⚽ 11 gols
🅰️ 12 assistências
🅿️ 23 participações em gols
📰 Noite de Copa | Dep. de Estatísticas pic.twitter.com/4WUSqCv7PA
Memphis é o 4° jogador com mais participações em gols (15) no Brasileirão desde a sua estreia pelo Corinthians na competição.— R10 Score (@R10Score) July 26, 2025
➡️ Yuri Alberto: 19
➡️ Kaio Jorge: 18
➡️ Alan Patrick: 16
➡️ MEMPHIS: 15
🇳🇱👏🏼 pic.twitter.com/OoOJZ0szhk
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