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  4. Мемфис Депай снова забил за Коринтианс. Сколько голов у голландца?
Бразилия
27 июля 2025, 12:13 |
66
0

Мемфис Депай снова забил за Коринтианс. Сколько голов у голландца?

Нападающий из Нидерландов является одним из лучших в Бразилии по результативным действиям

27 июля 2025, 12:13 |
66
0
Мемфис Депай снова забил за Коринтианс. Сколько голов у голландца?
Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

В матче 17-го тура бразильской Серии А «Ботафого» сыграл вничью с «Коринтиансом» (1:1).

За гостей очередным своим голом отличился нидерландец Мемфис Депай.

Нападающий провел в сезоне 36 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 12 результативных передач.

Интересным фактом является то, что с момента своего прихода в «Коринтианс» Мемфис Депай является четвертым лучшим игроком чемпионата Бразилии по количеству осуществленных результативных действий (15). Только Юри Альберто, Кайо Жорже и Алан Патрик имеют в своем активе большее количество.

Результативные действия в чемпионате Бразилии с момента подписания Коринтиансом Депая

  • 19 – Юри Альберто (Коринтианс)
  • 18 – Кайо Жорже (Крузейро)
  • 16 – Алан Патрик (Интернасьонал)
  • 15 – Мемфис Депай (Коринтианс)
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Мемфис Депай Коринтианс чемпионат Бразилии по футболу статистика Ботафого
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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