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Украина. Премьер лига
30 июля 2025, 04:27 |
61
0

Футболист Динамо и сборной Украины помог побороть жене рак мозга

В семье Николая Михайленко были проблемы

30 июля 2025, 04:27 |
61
0
Футболист Динамо и сборной Украины помог побороть жене рак мозга
Instagram. Дарья и Николай Михайленко

Жена футболиста «Динамо» и сборной Украины Николая Михайленко Дарья рассказала, как муж помог ей победить рак мозга.

«Это был сложный этап, но мы его прошли вместе. Я начала ценить жизнь, не бояться делать то, что хочу, потому что я любила откладывать на потом. Без его поддержки я бы не выдержала всего этого. Он был во время операции и после ухаживал за мной, потому что мне нельзя было вставать.

Он ночевал на маленьком диванчике со мной в больнице, поддерживал меня каждую секунду. Наши отношения стали крепче. Мы прошли невероятно сложный этап не без слез, но с улыбкой», — сказала Дарья.

Ранее Дарья Михайленко призналась, что мечтает о переезде из Украины в Испанию.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Николай Михайленко рак
Дмитрий Олейник Источник: РБК-Украина
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