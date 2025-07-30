Футболист Динамо и сборной Украины помог побороть жене рак мозга

Жена футболиста «Динамо» и сборной Украины Николая Михайленко Дарья рассказала, как муж помог ей победить рак мозга.

«Это был сложный этап, но мы его прошли вместе. Я начала ценить жизнь, не бояться делать то, что хочу, потому что я любила откладывать на потом. Без его поддержки я бы не выдержала всего этого. Он был во время операции и после ухаживал за мной, потому что мне нельзя было вставать.

Он ночевал на маленьком диванчике со мной в больнице, поддерживал меня каждую секунду. Наши отношения стали крепче. Мы прошли невероятно сложный этап не без слез, но с улыбкой», — сказала Дарья.

Ранее Дарья Михайленко призналась, что мечтает о переезде из Украины в Испанию.