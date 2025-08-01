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  4. Известно, почему Зинченко и его жена решили продать ресторан в Киеве
Англия
01 августа 2025, 04:56 |
478
0

Известно, почему Зинченко и его жена решили продать ресторан в Киеве

Семья Зинченко продает ресторан INCH

01 августа 2025, 04:56 |
478
0
Известно, почему Зинченко и его жена решили продать ресторан в Киеве
Instagram. Влада Седан и Александр Зинченко

Игрок сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко вместе со своей женой Владой Зинченко (Седан) в июне прошлого года открыли ресторан в Киеве.

Однако похоже, что этот бизнес стал Александру и его жене больше не интересен. Супруги ранее закрыли ресторан, а сейчас выставили его на продажу.

Агентство недвижимости Keys Real Estate сообщило, что ресторан можно приобрести за 2,5 миллиона долларов.

Эксперт в ресторанном бизнесе Ольга Насонова объяснила, почему супруги решили продать ресторан.

«Главная причина – неправильное помещение и неправильная концепция. Замысел Саши и Влады был сделать пивной ресторан высокого уровня. Я участвовала в проекте с самого начала и сразу предупредила, что помещение не подходит под задуманное.

Помещение на Жилянской 59 – глухой подвал жилого дома, рядом вокзал, парковки нет, летняя площадка крошечная. Пешеходов, которые могли бы быть гостями пивного ресторана, в этом районе очень мало, а премиальная аудитория по подвалам не ходит, нуждается в парковке и просторных светлых помещениях. Коллеги, которым я рассказывала об этой локации, только кривились: зачем им это в этом месте?

Но семья Зинченко все равно купила помещение и начала делать там масштабный ремонт. Кстати, и с технической точки зрения локация была проблемной, много денег было потрачено на инженерию.

По правде говоря, все было сделано очень качественно, мебель, оборудование, посуда красивые и дорогие. Известный шеф, высокое качество еды (особенно закуски и пицца), хороший сервис — все это было хорошо. Но бесполезно. Недостатки локации были сильнее. А еще слишком высокие для пивного формата цены, большие телевизоры, которые делали залы неуютными, и нечеткая коммуникация. Звездность владельцев магнитом и основой коммуникации не стала», – отметила эксперт.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.

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сборная Украины по футболу ресторан Александр Зинченко lifestyle Влада Зинченко (Седан)
Дмитрий Олейник Источник: Facebook
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