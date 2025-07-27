Капитан французского гранда продлил контракт с клубом
Бенджамин Андре подписал контракт до лета 2028 года
Французский полузащитник «Лилля» Бенжамин Андре продлил соглашение с клубом, сообщает официальный сайт клуба.
34-летний футболист подписал новое соглашение с французским клубом, которое рассчитано до лета 2028 года. Андре выступает за «Лилль» с 2019 года, он является капитаном команды.
В прошедшем сезоне Бенжамен Андре провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах и успел отличиться 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» нацелился на подписание вратаря.
🎙️ Olivier Létang (Président du LOSC)— LOSC (@losclive) July 26, 2025
"Je suis particulièrement heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Benjamin. L’homme incarne en effet parfaitement ce qu’est le LOSC, ses valeurs de combat, d’engagement, de solidarité, de résilience et de persévérance.
Benjamin… pic.twitter.com/ICAFwsWCPj
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ефим Конопля показал пример
Артем Довбик может перебраться в чемпионат Турции