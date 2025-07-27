Капитан французского гранда продлил контракт с клубом

Французский полузащитник «Лилля» Бенжамин Андре продлил соглашение с клубом, сообщает официальный сайт клуба.

34-летний футболист подписал новое соглашение с французским клубом, которое рассчитано до лета 2028 года. Андре выступает за «Лилль» с 2019 года, он является капитаном команды.

В прошедшем сезоне Бенжамен Андре провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах и успел отличиться 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» нацелился на подписание вратаря.