Второй трофей Англии подряд. Список финалов женских чемпионатов Европы
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Вечером 27 июля на стадионе Сент-Джейкоб Парк в Базеле состоялся финальный матч женского чемпионата Европы по футболу.
Сборная Англии в драматичной встрече одолела команду Испании в серии пенальти (1:1, пен. 3:1).
Основное и дополнительное время завершились ничейным результатом 1:1. На 25-й минуте испанская футболистка Мариона Кальдентей открыла счет, однако на 57-й минуте Алессия Руссо из Англии восстановила равновесие.
Серия послематчевых пенальти решила судьбу трофея. Англия реализовала 3 своих удара из 5, тогда как Испания сумела забить лишь 1 из 4.
Чемпионат Европы 2025 по футболу
Финал, 27 июля 2025. Базель, Сент-Джейкоб Парк
Англия – Испания – 1:1 (пен. 3:1)
Голы: Алессия Руссо, 57 – Мариона Кальдентей, 25
Серия пенальти: Мид (не забила), Гихарро (0:1), Гринвуд (1:1), Кальдентей (не забила), Чарльз (2:1), Бонмати (не забила), Вильямсон (не забила), Паральюэло (не забила), Келли (3:1)
Список всех финалов женских чемпионатов Европы
Все финалисты женских чемпионатов Европы по странам
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