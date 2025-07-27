Историческая таблица: Англии во второй раз в истории стала чемпионом Евро

В финале женского чемпионата Европы сборная Англии победила сборную Испании в серии послематчевых пенальти со счетом 1:1 (3:1 – по пенальти) и во второй раз в своей истории стала чемпионом турнира.

Финалы женского чемпионата Европы

1984: Швеция – Англия 1:1 (4:3 – по пенальти)

1987: Норвегия – Швеция 2:1

1989: ФРГ – Норвегия 4:1

1991: Германия – Норвегия 3:1

1993: Норвегия – Италия 1:0

1995: Германия – Швеция 3:2

1997: Германия – Италия 2:0

2001: Германия – Швеция 1:0

2005: Германия – Норвегия 3:1

2009: Германия – Англия 6:2

2013: Германия – Норвегия 1:0

2017: Нидерланды – Дания 4:2

2022: Англия – Германия 2:1

2025: Англия – Испания 1:1 (3:1 – по пенальти)

Количество выигранных чемпионатов Европы