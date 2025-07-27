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Чемпионат Европы
27 июля 2025, 22:01 | Обновлено 27 июля 2025, 22:42
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2

Историческая таблица: Англии во второй раз в истории стала чемпионом Евро

Вспомним результаты всех финалов в истории турнира и всех чемпионов

27 июля 2025, 22:01 | Обновлено 27 июля 2025, 22:42
500
2
Историческая таблица: Англии во второй раз в истории стала чемпионом Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

В финале женского чемпионата Европы сборная Англии победила сборную Испании в серии послематчевых пенальти со счетом 1:1 (3:1 – по пенальти) и во второй раз в своей истории стала чемпионом турнира.

Финалы женского чемпионата Европы

  • 1984: Швеция – Англия 1:1 (4:3 – по пенальти)
  • 1987: Норвегия – Швеция 2:1
  • 1989: ФРГ – Норвегия 4:1
  • 1991: Германия – Норвегия 3:1
  • 1993: Норвегия – Италия 1:0
  • 1995: Германия – Швеция 3:2
  • 1997: Германия – Италия 2:0
  • 2001: Германия – Швеция 1:0
  • 2005: Германия – Норвегия 3:1
  • 2009: Германия – Англия 6:2
  • 2013: Германия – Норвегия 1:0
  • 2017: Нидерланды – Дания 4:2
  • 2022: Англия – Германия 2:1
  • 2025: Англия – Испания 1:1 (3:1 – по пенальти)

Количество выигранных чемпионатов Европы

  • 8 – Германия
  • 2 – Норвегия
  • 2 – Англия
  • 1 – Швеция
  • 1 – Нидерланды

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрій Заліщук
Прикол, Іспанія жодного разу не вигравала ЄВРО, це здивувало
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ivankondrat96
Добре, що виграла Англія. Врятували Іспанію від ще однієї відставки голови федерації футболу)))
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