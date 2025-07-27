Чемпионат Европы27 июля 2025, 22:01 | Обновлено 27 июля 2025, 22:42
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Историческая таблица: Англии во второй раз в истории стала чемпионом Евро
Вспомним результаты всех финалов в истории турнира и всех чемпионов
27 июля 2025, 22:01 | Обновлено 27 июля 2025, 22:42
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В финале женского чемпионата Европы сборная Англии победила сборную Испании в серии послематчевых пенальти со счетом 1:1 (3:1 – по пенальти) и во второй раз в своей истории стала чемпионом турнира.
Финалы женского чемпионата Европы
- 1984: Швеция – Англия 1:1 (4:3 – по пенальти)
- 1987: Норвегия – Швеция 2:1
- 1989: ФРГ – Норвегия 4:1
- 1991: Германия – Норвегия 3:1
- 1993: Норвегия – Италия 1:0
- 1995: Германия – Швеция 3:2
- 1997: Германия – Италия 2:0
- 2001: Германия – Швеция 1:0
- 2005: Германия – Норвегия 3:1
- 2009: Германия – Англия 6:2
- 2013: Германия – Норвегия 1:0
- 2017: Нидерланды – Дания 4:2
- 2022: Англия – Германия 2:1
- 2025: Англия – Испания 1:1 (3:1 – по пенальти)
Количество выигранных чемпионатов Европы
- 8 – Германия
- 2 – Норвегия
- 2 – Англия
- 1 – Швеция
- 1 – Нидерланды
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Комментарии 2
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