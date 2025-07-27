27 июля состоялся матч 18-го тура чемпионата Казахстана между командами Туран и Ордабасы.

Поединок прошел на стадионе Туркестан Арена. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Первый мяч на 65-й минуте в этой встрече забил украинский хавбек Владислав Наумец. Владислав дальним ударом красиво положил гол в ворота соперников.

Для Наумца это первый забитый мяч в футболке Ордабасы. В новую для себя команду он перешел в конце июня 2025 года. Его последним клубом в Украине был черкасский ЛНЗ.

В таблице чемпионата Казахстана 2025 года Ордабасы занимает седьмое место с 26 очками.

Чемпионат Казахстана 2025. 18-й тур, 27 июля

Туран – Ордабасы – 0:4

Голы: Наумец, 65, Чанаджия, 75, Имнадзе, 77, Малый, 90+6

ВИДЕО. Дальний выстрел: украинец забил первый гол за Ордабасы в Казахстане

Дебютний гол Наумця



Відео: KFF League pic.twitter.com/AwHw0RFAzS — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) July 27, 2025

ФОТО. Празднование Наумца после забитого мяча

ФК Ордабасы

ФК Ордабасы

ФК Ордабасы

ФК Ордабасы