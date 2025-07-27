ВИДЕО. Дальний выстрел: украинец забил первый гол за Ордабасы в Казахстане
Владислав Наумец помог команде обыграть Туран со счетом 4:0 в 18-м туре чемпионата
27 июля состоялся матч 18-го тура чемпионата Казахстана между командами Туран и Ордабасы.
Поединок прошел на стадионе Туркестан Арена. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.
Первый мяч на 65-й минуте в этой встрече забил украинский хавбек Владислав Наумец. Владислав дальним ударом красиво положил гол в ворота соперников.
Для Наумца это первый забитый мяч в футболке Ордабасы. В новую для себя команду он перешел в конце июня 2025 года. Его последним клубом в Украине был черкасский ЛНЗ.
В таблице чемпионата Казахстана 2025 года Ордабасы занимает седьмое место с 26 очками.
Чемпионат Казахстана 2025. 18-й тур, 27 июля
Туран – Ордабасы – 0:4
Голы: Наумец, 65, Чанаджия, 75, Имнадзе, 77, Малый, 90+6
ВИДЕО. Дальний выстрел: украинец забил первый гол за Ордабасы в Казахстане
Дебютний гол Наумця— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) July 27, 2025
Відео: KFF League pic.twitter.com/AwHw0RFAzS
ФОТО. Празднование Наумца после забитого мяча
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