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WTA
27 июля 2025, 19:07 | Обновлено 27 июля 2025, 20:17
907
0

Сколько заработала Киченок за выигранный трофей WTA 250 в Праге?

26 июля Надежда и Макото Ниномия стали чемпионками на турнире в столице Чехии

27 июля 2025, 19:07 | Обновлено 27 июля 2025, 20:17
907
0
Сколько заработала Киченок за выигранный трофей WTA 250 в Праге?
Instagram. Надежда Киченок и Макото Ниномия

26 июля украинская теннисистка Надежда Киченок выиграла трофей в парном разряде на хардовом турнире WTA 250 в Праге, Чехия.

В субботу украинка вместе с Макото Ниномией из Японии переиграла чешский дуэт Луция Гавличкова / Лаура Самсон со счетом 1:6, 6:4, [10:7].

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За выигранный трофей Надежда и Макото заработали на двоих $13,200 – по $6,600 каждая. Гавличкова и Самсон получили по $3,715.

Для Надежды это 11-й титул в карьере. Неделей ранее она вместе с Ниномией стала чемпионкой соревнований идентичной категории в Гамбурге. Тогда украинка и японка получили по €5,740 (примерно по 6680 долларов).

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Надежда Киченок Макото Ниномия WTA Прага Луция Гавличкова призовые
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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