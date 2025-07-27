Сколько заработала Киченок за выигранный трофей WTA 250 в Праге?

26 июля украинская теннисистка Надежда Киченок выиграла трофей в парном разряде на хардовом турнире WTA 250 в Праге, Чехия.

В субботу украинка вместе с Макото Ниномией из Японии переиграла чешский дуэт Луция Гавличкова / Лаура Самсон со счетом 1:6, 6:4, [10:7].

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

За выигранный трофей Надежда и Макото заработали на двоих $13,200 – по $6,600 каждая. Гавличкова и Самсон получили по $3,715.

Для Надежды это 11-й титул в карьере. Неделей ранее она вместе с Ниномией стала чемпионкой соревнований идентичной категории в Гамбурге. Тогда украинка и японка получили по €5,740 (примерно по 6680 долларов).