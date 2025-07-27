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Англия
27 июля 2025, 19:04 | Обновлено 27 июля 2025, 19:06
645
0

Дьекереш выбрал номер в Арсенале. Под ним играл легендарный француз

Виктор будет играть под 14-м номером

27 июля 2025, 19:04 | Обновлено 27 июля 2025, 19:06
645
0
Дьекереш выбрал номер в Арсенале. Под ним играл легендарный француз
Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний шведский форвард «Арсенала» Виктор Дьекереш выбрал себе номер, под которым будет играть в новом клубе.

Звездный футболист выбрал себе 14-й номер, под которым в свое время выступал легендарный Тьерри Анри.

Анри выступал за «канониров» с 1999 по 2007 год. За этот период сыграл 254 матча и забил 174 мяча.

С лондонским «Арсеналом» Анри дважды выигрывал чемпионат Англии, трижды брал Кубок Англии и был финалистом Лиги чемпионов.

В течение четырех сезонов Тьерри Анри становился лучшим бомбардиром АПЛ и дважды признавался игроком сезона.

Виктора Дьекереша уже презентовали в «Арсенале» во время товарищеского матча в Сингапуре против «Ньюкасла».

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Тьерри Анри Виктор Дьекереш Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу игровой номер
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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