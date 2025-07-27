Дьекереш выбрал номер в Арсенале. Под ним играл легендарный француз
Виктор будет играть под 14-м номером
27-летний шведский форвард «Арсенала» Виктор Дьекереш выбрал себе номер, под которым будет играть в новом клубе.
Звездный футболист выбрал себе 14-й номер, под которым в свое время выступал легендарный Тьерри Анри.
Анри выступал за «канониров» с 1999 по 2007 год. За этот период сыграл 254 матча и забил 174 мяча.
С лондонским «Арсеналом» Анри дважды выигрывал чемпионат Англии, трижды брал Кубок Англии и был финалистом Лиги чемпионов.
В течение четырех сезонов Тьерри Анри становился лучшим бомбардиром АПЛ и дважды признавался игроком сезона.
Виктора Дьекереша уже презентовали в «Арсенале» во время товарищеского матча в Сингапуре против «Ньюкасла».
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