Бавария готовит еще один громкий трансфер. Уже выделили 50 миллионов
Ник Волтемаде уже согласовал личный контракт с новым клубом
23-летний форвард «Штутгарта» Ник Волтемаде в ближайшее время перейдет в мюнхенскую «Баварию».
Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Уолтемаде уже согласовал условия контракта с новым клубом. Соглашение будет действовать до 2030 года.
«Бавария» предложила «Штутгарту» за форварда 50 миллионов евро, что удовлетворяет вторую сторону.
Ник Уолтемаде присоединился к «Штутгарту» на правах свободного агента. В прошлом сезоне игрок сыграл 33 матча и забил 17 мячей.
Ранее сообщалось, что «Бавария» договорилась о переходе форварда «Ливерпуля».
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