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Германия
27 июля 2025, 18:42 | Обновлено 27 июля 2025, 19:08
1479
0

Бавария готовит еще один громкий трансфер. Уже выделили 50 миллионов

Ник Волтемаде уже согласовал личный контракт с новым клубом

27 июля 2025, 18:42 | Обновлено 27 июля 2025, 19:08
1479
0
Бавария готовит еще один громкий трансфер. Уже выделили 50 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine

23-летний форвард «Штутгарта» Ник Волтемаде в ближайшее время перейдет в мюнхенскую «Баварию».

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Уолтемаде уже согласовал условия контракта с новым клубом. Соглашение будет действовать до 2030 года.

«Бавария» предложила «Штутгарту» за форварда 50 миллионов евро, что удовлетворяет вторую сторону.

Ник Уолтемаде присоединился к «Штутгарту» на правах свободного агента. В прошлом сезоне игрок сыграл 33 матча и забил 17 мячей.

Ранее сообщалось, что «Бавария» договорилась о переходе форварда «Ливерпуля».

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трансферы Бавария трансферы Бундеслиги Николо Скира Штутгарт
Александр Сильченко Источник: Николо Скира
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