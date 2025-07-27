Бавария готовит еще один громкий трансфер. Уже выделили 50 миллионов

23-летний форвард «Штутгарта» Ник Волтемаде в ближайшее время перейдет в мюнхенскую «Баварию».

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Уолтемаде уже согласовал условия контракта с новым клубом. Соглашение будет действовать до 2030 года.

«Бавария» предложила «Штутгарту» за форварда 50 миллионов евро, что удовлетворяет вторую сторону.

Ник Уолтемаде присоединился к «Штутгарту» на правах свободного агента. В прошлом сезоне игрок сыграл 33 матча и забил 17 мячей.

Ранее сообщалось, что «Бавария» договорилась о переходе форварда «Ливерпуля».