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Товарищеские матчи
Арсенал
27.07.2025 14:30 – FT 3 : 2
Ньюкасл
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27 июля 2025, 17:22 |
663
0

Зинченко тоже сыграл. Арсенал победил Ньюкасл в товарняке

Команда играла без новичка - Виктора Дьекереша

27 июля 2025, 17:22 |
663
0
Зинченко тоже сыграл. Арсенал победил Ньюкасл в товарняке
Getty Images/Global Images Ukraine

27 июля в рамках подготовки к новому сезону лондонский «Арсенал» сыграл товарищескую игру с «Ньюкаслом».

Украинский защитник Александр Зинченко вышел на поле на 77-й минуте и провел более 15 минут. За это время игрок сборной Украины результативными действиями не отличился.

Начало игры осталось за «Ньюкаслом» – уже на 6-й минуте счет открыл Антони Эланга. Однако в середине первого тайма «канониры» перехватили инициативу. На 33-й минуте Микель Мерино сравнял счет, а на 35-й Алекс Мерфи забил автогол.

На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «Арсенала».

Во втором тайме «сороки» сравняли счет – на 58-й минуте отличился Джейкоб Мерфи.

Последнее слово было за лондонцами: на 84-й минуте Мартин Эдегор реализовал пенальти.

Контрольный матч. 27 июля

Арсенал – Ньюкасл – 3:2

Голы: Мерино, 33, А. Мерфи, 35 (автогол), Эдегор, 84 (пенальти), – Эланга, 6, Д. Мерфи, 58

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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