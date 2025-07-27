Чемпионат Европы27 июля 2025, 19:00 |
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Англия – Испания. Финал женского Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 27 июля в 19:00 финальный матч женского ЧЕ-2025
27 июля 2025, 19:00 |
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23 июля в 22:00 состоится финальный матч женского Евро-2025.
Сборные Англии и Испании сыграют на стадионе Сент-Джейкоб Парк в швейцарском Базеле.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В плей-офф Англия переиграла Швецию (2:2, пен. 3:2) и Италию (2:1 д.в.).
Испания в 1/4 финала взяла верх над Швейцарией (2:0), в полуфинале одержала победу над Германией (1:0 д.в.)
Читайте также:Англия (ж) – Испания (ж). Прогноз и анонс на финал Евро-2025
Сетка плей-офф
Англия – Испания. Финал женского Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE
Стартовые составы команд
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Ліцензія КРАІЛ № 433 від 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
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