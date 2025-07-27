23 июля в 22:00 состоится финальный матч женского Евро-2025.

Сборные Англии и Испании сыграют на стадионе Сент-Джейкоб Парк в швейцарском Базеле.

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В плей-офф Англия переиграла Швецию (2:2, пен. 3:2) и Италию (2:1 д.в.).

Испания в 1/4 финала взяла верх над Швейцарией (2:0), в полуфинале одержала победу над Германией (1:0 д.в.)

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Англия – Испания. Финал женского Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE

Стартовые составы команд