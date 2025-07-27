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Чемпионат Европы
27 июля 2025, 19:00 |
1536
0

Англия – Испания. Финал женского Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 27 июля в 19:00 финальный матч женского ЧЕ-2025

27 июля 2025, 19:00 |
1536
0
Англия – Испания. Финал женского Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

23 июля в 22:00 состоится финальный матч женского Евро-2025.

Сборные Англии и Испании сыграют на стадионе Сент-Джейкоб Парк в швейцарском Базеле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В плей-офф Англия переиграла Швецию (2:2, пен. 3:2) и Италию (2:1 д.в.).

Испания в 1/4 финала взяла верх над Швейцарией (2:0), в полуфинале одержала победу над Германией (1:0 д.в.)

Сетка плей-офф

Англия – Испания. Финал женского Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE

Стартовые составы команд

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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