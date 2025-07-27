Англия (Ж) – Испания (Ж). Прогноз и анонс на финал Евро-2025

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27 июля на женском футбольном Евро состоится финал, где между собой сыграют Англия и Испания. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Англия

Сборная Англии дошла до этого финала с большими боями, но начнем с группового этапа, где «львицы» уступили в первом матче француженкам – 1:2. Далее было две эффектные победы, над Нидерландами – 4:0 и Уэльсом – 6:1, шесть набранных очков позволили набрать второе место в квартете.

Самое интересное началось в плей-офф, англичанки к середине первого тайма горели 0:2 в четвертьфинале шведкам, но сделали камбэк, забив на 79-й и 81-й минутах. В итоге 2:2, дело дошло до серии пенальти, которая запомнилась большим количеством промахов, «львицы» ошибались меньше и прошли дальше.

Свой полуфинальный матч команда играла против Италии, соперницы открыли счет в середине первого тайма, после чего решили сыграть на удержание, хотя не забывали о своих атаках. Англичанки сравняли счет только на 90+6 минуте, а потом еще и победу вырвали, реализовав пенальти в конце матча – 2:1. Напомню, команда защищает титул на этом турнире.

Испания

«Красная фурия» изначально считалась одним из главных фаворитов этого турнира. Испанки легче добрались до этого финала, их устроит только выигранный трофей. На групповой стадии команда не замечала соперников, обыграли Португалию – 5:0, Бельгию – 6:2, а в последнем туре Италию – 3:1.

В четвертьфинале удалось выбить из борьбы хозяек турнира швейцарок 2:0, хотя соперницы первый час держались, испанки не реализовали пенальти в дебюте встречи. Сложнее было против немок в полуфинале, «красная фурия» владела преимуществом, но забить единственный мяч удалось только в овертайме.

Испанки беспощадны и в хорошей форме, а соперницы выглядят не так убедительно на их фоне.

Личные встречи

У команд большая история очных противостояний, где он играли с переменным успехом. Последние встречи состоялись в этом году, тогда сборные обменялись домашними победами в группе Лиги Наций, англичанке выиграли 1:0, а испанки ответили – 2:1.

Прогноз

Афиша действительно достойная финала, между собой сыграют топ-сборные, поэтому будет интересно. Букмекеры отдают преимущество испанкам, однако, все решится на поле.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Англии – 4,55, ничья – 3,62, победа Испании – 1,8. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Думаю, испанки будут владеть преимуществом, главное его конвертировать в забитые мячи. Рискну поставить на чистую победу фаворита.