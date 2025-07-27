СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В воскресенье, 27 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Англия (Ж) – Испания (Ж)
ТЕННИС
21:30 Лейла Фернандес – Анна Калинская
00:00 Алехандро Давидович Фокина – Алекс де Минаур
КИБЕРСПОРТ
17:00 FALCONS – The Mongolz
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