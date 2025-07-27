Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июля
Другие новости
27 июля 2025, 16:39 |
39
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

27 июля 2025, 16:39 |
39
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Англия (Ж) – Испания (Ж)

Ggbet 4.76 – 3.75 – 1.80

ТЕННИС

21:30 Лейла Фернандес – Анна Калинская

Ggbet 2.12 – 1.73

00:00 Алехандро Давидович Фокина – Алекс де Минаур

Ggbet 2.86 – 1.43

КИБЕРСПОРТ

17:00 FALCONS – The Mongolz

Ggbet 1.48 – 2.70

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 июля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 июля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 июля
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Товарищеский матч Манчестер Юнайтед собрал больше зрителей, чем финал КЧМ
Футбол | 27 июля 2025, 16:16 4
Товарищеский матч Манчестер Юнайтед собрал больше зрителей, чем финал КЧМ
Товарищеский матч Манчестер Юнайтед собрал больше зрителей, чем финал КЧМ

Ни один матч клубного чемпионата мира не собирал такого количества болельщиков

Менеджер назвал соперника Усика на 2026 год. Этот боксер угрожал украинцу
Бокс | 26 июля 2025, 23:00 1
Менеджер назвал соперника Усика на 2026 год. Этот боксер угрожал украинцу
Менеджер назвал соперника Усика на 2026 год. Этот боксер угрожал украинцу

Агит Кабайел может скоро сразиться с Александром

Дерек Чисора назвал единственного боксера, который победит Усика
Бокс | 27.07.2025, 10:17
Дерек Чисора назвал единственного боксера, который победит Усика
Дерек Чисора назвал единственного боксера, который победит Усика
Кривцов нашел команду после ухода из Интер Майами. Вернулся в Украину
Футбол | 27.07.2025, 11:41
Кривцов нашел команду после ухода из Интер Майами. Вернулся в Украину
Кривцов нашел команду после ухода из Интер Майами. Вернулся в Украину
Свободный агент. Клуб УПЛ нацелился на украинского форварда
Футбол | 27.07.2025, 15:56
Свободный агент. Клуб УПЛ нацелился на украинского форварда
Свободный агент. Клуб УПЛ нацелился на украинского форварда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Новичок АПЛ хочет подписать вратаря Шахтера. Клуб отправил запрос
Новичок АПЛ хочет подписать вратаря Шахтера. Клуб отправил запрос
26.07.2025, 17:59 27
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Вам не понравится, но он единственный, кто может победить Усика»
БЕЛЛЬЮ: «Вам не понравится, но он единственный, кто может победить Усика»
27.07.2025, 09:01 1
Бокс
Степаненко заговорил о возвращении в Шахтер после прихода Турана
Степаненко заговорил о возвращении в Шахтер после прихода Турана
26.07.2025, 11:08 2
Футбол
Забарный провел беседу с Энрике. Украинец принял судьбоносное решение
Забарный провел беседу с Энрике. Украинец принял судьбоносное решение
26.07.2025, 22:42 14
Футбол
Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в реванше
Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в реванше
26.07.2025, 11:07 5
Бокс
Александр УСИК: «Они бьют так сильно, как лошадь копытом»
Александр УСИК: «Они бьют так сильно, как лошадь копытом»
26.07.2025, 12:55 1
Бокс
Георгий СУДАКОВ: «Такого у меня в карьере еще не было. Другой уровень»
Георгий СУДАКОВ: «Такого у меня в карьере еще не было. Другой уровень»
26.07.2025, 17:50 2
Футбол
Усик уже знает имя следующего соперника. Это не Паркер и не Пол
Усик уже знает имя следующего соперника. Это не Паркер и не Пол
26.07.2025, 04:34 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем