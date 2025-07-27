СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июля

В воскресенье, 27 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Англия (Ж) – Испания (Ж)

4.76 – 3.75 – 1.80

ТЕННИС

21:30 Лейла Фернандес – Анна Калинская

2.12 – 1.73

00:00 Алехандро Давидович Фокина – Алекс де Минаур

2.86 – 1.43

КИБЕРСПОРТ

17:00 FALCONS – The Mongolz

1.48 – 2.70

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