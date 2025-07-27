Сенсационный испанец: определены финалисты турнира ATP 500 в Вашингтоне
Алехандро Давидович Фокина выбил Бена Шелтона и за трофей поборется с де Минауром
На хардовом турнире АТР 500 в Вашингтоне (США) определена финальная пара.
В поединке за трофей сойдутся испанец Алехандро Давидович Фокина и австралиец Алекс де Минаура.
Фокина после победы над Тейлором Фритцем не менее сенсационно разобрался с Беном Шелтоном. Алехандро может выиграть свой первый трофей в карьере.
В решающей встрече пятисотника Фокина выйдет на корт против австралийского демона Алекса де Минаура, который в полуфинале одолел Корентена Муте.
Де Минаур одержал 41-ю викторию на турнира категории АТР 500 с начала сезона 2023 года и является лидером в мужском Туре по этому показателю.
Финал в Вашингтоне состоится в ночь на 28 июля и начнется ориентировочно в 00:00 по Киеву – сразу же после женского финала.
АТР 500 Вашингтон. Пары 1/2 финала
Алехандро Давидович Фокина [12] – Бен Шелтон [4] – 6:2, 7:5
Корентен Муте [LL] – Алекс де Минаур [7] – 4:6, 3:6
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