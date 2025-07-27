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  4. Сенсационный испанец: определены финалисты турнира ATP 500 в Вашингтоне
ATP
27 июля 2025, 16:29 |
240
2

Сенсационный испанец: определены финалисты турнира ATP 500 в Вашингтоне

Алехандро Давидович Фокина выбил Бена Шелтона и за трофей поборется с де Минауром

27 июля 2025, 16:29 |
240
2
Сенсационный испанец: определены финалисты турнира ATP 500 в Вашингтоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Давидович Фокина

На хардовом турнире АТР 500 в Вашингтоне (США) определена финальная пара.

В поединке за трофей сойдутся испанец Алехандро Давидович Фокина и австралиец Алекс де Минаура.

Фокина после победы над Тейлором Фритцем не менее сенсационно разобрался с Беном Шелтоном. Алехандро может выиграть свой первый трофей в карьере.

В решающей встрече пятисотника Фокина выйдет на корт против австралийского демона Алекса де Минаура, который в полуфинале одолел Корентена Муте.

Де Минаур одержал 41-ю викторию на турнира категории АТР 500 с начала сезона 2023 года и является лидером в мужском Туре по этому показателю.

Финал в Вашингтоне состоится в ночь на 28 июля и начнется ориентировочно в 00:00 по Киеву – сразу же после женского финала.

АТР 500 Вашингтон. Пары 1/2 финала

Алехандро Давидович Фокина [12] – Бен Шелтон [4] – 6:2, 7:5
Корентен Муте [LL] – Алекс де Минаур [7] – 4:6, 3:6

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ATP Вашингтон Алехандро Давидович-Фокина Алекс де Минаур Бен Шелтон Корентен Муте
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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