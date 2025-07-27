Без повтора USO-21. Известны финалистки Вашингтона. Когда разыграют трофей?

В ночь на 27 июля состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне, столице США.

Канадская теннисистка Лейла Фернандес на трех тай-брейках переиграла Елену Рыбакину, оформив камбек.

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В решающем поединке канадка встретится с «нейтралкой» Анной Калинской, которая, к сожалению, одолела Эмму Радукану.

Многие фанаты ожидали увидеть в финале Вашингтона Лейлу и Эмму. Фернандес и Радукану в 2021 году играли в сенсационном финале US Open – тогда британка одержала победу и выиграла трофей.

Ранее Фернандес и Калинская один раз встречались между собой. В 2021 году Лейла наказала россиянку в 1/16 финала соревнований в Гвадалахаре.

Финал пятисотника в Вашингтоне запланирован на 27 июля в 21:30 по Киеву.

WTA 500 Вашингтон. Пары 1/2 финала

Лейла Фернандес – Елена Рыбакина [3] – 6:7 (2:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:3)

Анна Калинская – Эмма Радукану – 6:4, 6:3