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Нидерланды
27 июля 2025, 15:30 | Обновлено 27 июля 2025, 15:39
814
0

Помог выиграть Кубок УЕФА. Умер известный экс-игрок Фейеноорда

Дик Шнейдер дважды становился чемпионом Нидерландов и выигрывал еврокубок

27 июля 2025, 15:30 | Обновлено 27 июля 2025, 15:39
814
0
Помог выиграть Кубок УЕФА. Умер известный экс-игрок Фейеноорда
ФК Фейеноорд

На 78-м году жизни скончался известный в прошлом нидерландский защитник – Дик Шнейдер.

Начал профессиональную карьеру в 1965 году в составе Гоу Эхед Иглз, в которую будет возвращаться трижды в течение жизни. Первый период длился 5 сезонов – за это время Шнейдер сыграл 108 матчей и забил 10 мячей. Такие показатели привлекли внимание тренеров «Фейеноорда», пригласивших Дика в именитый нидерландский клуб.

С 1970 по 1978 год защищал цвета «Фейеноорда». Это были лучшие годы в его карьере: 219 матчей и 51 мяч. За это время Шнейдер дважды становился чемпионом Нидерландов и выигрывал Кубок УЕФА.

В 1978 году вернулся в «Гоу Эхед Иглз». За три сезона сыграл 107 матчей и забил 15 мячей.

Также выступал за Витесс и Вагенинген.

За сборную Нидерландов сыграл 11 матчей и забил 2 мяча.

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Фейеноорд чемпионат Нидерландов по футболу Гоу Эхед Иглс смерть
Александр Сильченко Источник: ФК Фейенорд
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