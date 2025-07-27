Свободный агент. Клуб УПЛ нацелился на украинского форварда
Денис Безбородько привлекает внимание «Кудровки»
Украинский форвард Денис Безбородько привлекает внимание «Кудровки», сообщает телеграм-канал «Inside UPL».
По информации источника, клуб, вышедший в Украинскую Премьер-лигу, нацелен на подписание 31-летнего футболиста, являющегося свободным агентом. Последним клубом Дениса был одесский «Черноморец».
В прошедшем сезоне Денис Безбородьоко провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что новичок Премьер-лиги продлил контракт с ветераном.
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