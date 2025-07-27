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  4. Свободный агент. Клуб УПЛ нацелился на украинского форварда
Украина. Премьер лига
27 июля 2025, 15:56 | Обновлено 27 июля 2025, 15:57
1198
1

Свободный агент. Клуб УПЛ нацелился на украинского форварда

Денис Безбородько привлекает внимание «Кудровки»

27 июля 2025, 15:56 | Обновлено 27 июля 2025, 15:57
1198
1
Свободный агент. Клуб УПЛ нацелился на украинского форварда
ФК Колос. Денис Безбородько

Украинский форвард Денис Безбородько привлекает внимание «Кудровки», сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, клуб, вышедший в Украинскую Премьер-лигу, нацелен на подписание 31-летнего футболиста, являющегося свободным агентом. Последним клубом Дениса был одесский «Черноморец».

В прошедшем сезоне Денис Безбородьоко провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что новичок Премьер-лиги продлил контракт с ветераном.

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Денис Безбородько Кудровка трансферы трансферы УПЛ свободный агент Черноморец Одесса
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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romario1501
КудрІвка!!!! а не Кудровка.
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