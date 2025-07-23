ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Премьер-лиги продлил контракт с ветераном

32-летний защитник Роман Гагун продлил контракт с «Кудровкой» до конца сезона 2025/2026.

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Гагун имеет большой опыт выступлений на разных уровнях чемпионатов Украины. Играл за «Темп» Шепетовка, «Говерлу» из Ужгорода, «Агробизнес» Волочиск, «Рух» Львов и «Верес» Ровно.

Также выступал за грузинские клубы «Лазика» и «Одиши».

За «Кудровку» Роман Гагун выступает с 2024 года.

Ранее стало известно, что «Кудровка» разорвала контракты с двумя игроками.