Украина. Премьер лига23 июля 2025, 21:20 | Обновлено 23 июля 2025, 21:46
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ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Премьер-лиги продлил контракт с ветераном
Роман Гагун будет играть за «Кудровку» еще один сезон
23 июля 2025, 21:20 | Обновлено 23 июля 2025, 21:46
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32-летний защитник Роман Гагун продлил контракт с «Кудровкой» до конца сезона 2025/2026.
Об этом сообщили на официальном сайте клуба.
Гагун имеет большой опыт выступлений на разных уровнях чемпионатов Украины. Играл за «Темп» Шепетовка, «Говерлу» из Ужгорода, «Агробизнес» Волочиск, «Рух» Львов и «Верес» Ровно.
Также выступал за грузинские клубы «Лазика» и «Одиши».
За «Кудровку» Роман Гагун выступает с 2024 года.
Ранее стало известно, что «Кудровка» разорвала контракты с двумя игроками.
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