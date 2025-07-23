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Украина. Премьер лига
23 июля 2025, 21:20 | Обновлено 23 июля 2025, 21:46
633
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Премьер-лиги продлил контракт с ветераном

Роман Гагун будет играть за «Кудровку» еще один сезон

23 июля 2025, 21:20 | Обновлено 23 июля 2025, 21:46
633
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Премьер-лиги продлил контракт с ветераном
ФК Кудровка

32-летний защитник Роман Гагун продлил контракт с «Кудровкой» до конца сезона 2025/2026.

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Гагун имеет большой опыт выступлений на разных уровнях чемпионатов Украины. Играл за «Темп» Шепетовка, «Говерлу» из Ужгорода, «Агробизнес» Волочиск, «Рух» Львов и «Верес» Ровно.

Также выступал за грузинские клубы «Лазика» и «Одиши».

За «Кудровку» Роман Гагун выступает с 2024 года.

Ранее стало известно, что «Кудровка» разорвала контракты с двумя игроками.

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Кудровка продление контракта Роман Гагун чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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