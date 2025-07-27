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Германия
27 июля 2025, 14:49 | Обновлено 27 июля 2025, 14:58
934
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити попрощался с вингером. Ушел к участнику ЛЧ

Фарид Альфа-Рупрехт стал игроком «Байера»

27 июля 2025, 14:49 | Обновлено 27 июля 2025, 14:58
934
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити попрощался с вингером. Ушел к участнику ЛЧ
ФК Байер. Фарид Альфа-Рупрехт

Немецкий вингер Фарид Альфа-Рупрехт перешел из «Манчестер Сити» в леверкузенский «Байер». Об этом сообщает официальный сайт «аптекарей».

19-летний футболист подписал с представителем Бундеслиги соглашение, которое рассчитано до лета 2030 года. В составе первой команды «горожан» Фарид не провел ни одного матча, выступая за молодежные команды.

В прошедшем сезоне Фарид Альфа-Рупрехт 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 10 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» подписал вратаря за 40 миллионов евро.

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Даниил Кирияка Источник: ФК Байер
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