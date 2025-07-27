ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити попрощался с вингером. Ушел к участнику ЛЧ

Немецкий вингер Фарид Альфа-Рупрехт перешел из «Манчестер Сити» в леверкузенский «Байер». Об этом сообщает официальный сайт «аптекарей».

19-летний футболист подписал с представителем Бундеслиги соглашение, которое рассчитано до лета 2030 года. В составе первой команды «горожан» Фарид не провел ни одного матча, выступая за молодежные команды.

В прошедшем сезоне Фарид Альфа-Рупрехт 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 10 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» подписал вратаря за 40 миллионов евро.