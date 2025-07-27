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Major League Soccer
27 июля 2025, 12:32 | Обновлено 27 июля 2025, 12:59
239
1

MLS. Cваток помог победить Остину, Интер Майами забуксовал без Месси

Состоялись 9 матчей регулярного сезона MLS

27 июля 2025, 12:32 | Обновлено 27 июля 2025, 12:59
239
1
MLS. Cваток помог победить Остину, Интер Майами забуксовал без Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сваток

В ночь с 26 на 27 июля состоялось девять матчей регулярного чемпионата MLS. Футболисты порадовали болельщиков множеством забитых голов, но были и матчи, которые завершались с минимальным счетом.

Интер Майами без Лионеля Месси и Жорди Альбы, отбывавших дисквалификацию за пропуск матча Всех звезд MLS, не смог обыграть Цинцинатти, завершив матч «сухой» ничьей.

Привлекал внимание украинских фанатов и матч «Остина», за который выступает украинский защитник Александр Сваток. Украинец помог своей команде одержать убедительную победу над Ди Си Юнайтад (4:2).

MLS. Регулярный чемпионат, 27 июля.

Интер Майами – Цинцинатти – 0:0

Атланта Юнайтед – Сиэтл Саундерс – 2:2

Голы: Гомес, 7 (автогол), Миранчук, 90+9 – Де Ла Вега, 54, Росарио, 90+5

Ди Си Юнайтед – Остин – 2:4

Голы: Пеглоу, 48, Бентеке, 90+7 – Узуни, 22, Вулфф, 45, Букари, 60, Тейлор, 90+2

Филадельфия Юнион – Колорадо Репидс – 3:1

Голы: Барибо, 64, Уре, 89, 90+5 – Наварро, 37

Шарлотта – Торонто – 2:0

Голы: Токломати, 60, Варгас, 65

Сент-Луис Сити – Миннесота Юнайтед – 1:2

Голы: Левен, 36 – Ебоа, 75, 90

Чикаго Файр – Нью-Йорк Ред Булс – 1:0

Гол: Сюйперс, 44

Реал Солт Лейк – Сан-Хосе – 2:1

Голы: Рикеттс, 57 (автогол), Охеда, 81 – Мартинес, 51

Ванкувер – Канзас-Сити – 3:0

Голы: Сабби, 35, Нгадо, 43, Лаборда, 87

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Saar
"Інтер Маямі забуксував без Мессі "...
А що було 10 днів назад, коли в і Мессі був і Суарес, а Цинцинаті розхерачели Маямі 3-0!??!  Теж забуксували, але з Мессі!???
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