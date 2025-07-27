Забарный против Миколенко. Борнмут в товарищеском матче разгромил Эвертон

В субботу, 26 июля, состоялся товарищеский матч между «Эвертоном» и «Борнмутом».

Встречу принимал «МетЛайф Стэдиум» в Ист-Резерфорде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Вишни» добіли разгромную победу со счетом 3:0 с голами Филипа Биллинга, Данго Уаттара и Даниэля Аду-Аджея.

Украинский фулбек номинальных хозяев Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Украинский центрбек «Борнмута» Илья Забарный вышел на поле во втором тайме, результативными действиями также не отличился.

Товарищеский матч

Эвертон – Борнмут – 0:3

Голы: Биллинг, 55, Уаттара, 59, Аду-Аджей, 69

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine. Борнмут

Getty Images/Global Images Ukraine. Борнмут