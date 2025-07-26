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26 июля 2025, 13:37 | Обновлено 26 июля 2025, 13:38
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Эвертон – Борнмут. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 26 июля в 23:00 по Киеву

26 июля 2025, 13:37 | Обновлено 26 июля 2025, 13:38
73
0
Эвертон – Борнмут. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

26 июля на Мидоулендс Стэдиум пройдет товарищеский матч, в котором Эвертон встретится с Борнмутом.

Поединок начнется в 23:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Эвертон

Команда из Ливерпуля по ходу прошлого сезона сменились инвесторы, а к лету закончили наконец-то возведение долгожданной новой арены. Но также заодно пришедшие новые владельцы организовали тренерскую ротацию. В чем-то обидно из-за Шона Дайша, что дважды сохранял прописку в очень непростых условиях. С другой стороны, новым-старым наставником стал Дэвид Мойес, а это настоящая местная легенда и самый успешный наставник в новейшей истории. Да и сейчас при шотландце футболисты ожили, впрочем, все равно закончив летом только на 13-м месте.

Сейчас, когда работы вокруг стадиона закончены, вроде бы можно было бы активнее усиливать состав. Но пока что Миколенко получил только пару новых одноклубников - Барри из Вильярреала, Карлоса Алькараса, а Трэверс явно будет дублером Пикфорда. И пока что обновленный клуб на сборах не блещет.

Борнмут

Клуб постепенно прибавлял, особенно при Андони Ираоле. Уже в первый свой год на Туманном Альбионе он показывал неплохие результаты. А в 2024/2025 его подопечные долгое время были претендентами на еврокубки. И в итоге с 56 очками закончили на 9-й позиции.

Впрочем, проект настроен не только на спортивные успехи, но и на доход. Год назад продали по хорошей цене ударного бомбардира, Соланке. Сейчас же отпустили быстро и Хейсена, и Керкеза. Только вокруг Забарного создали настоящую сагу, понимая, что у ПСЖ денег хватает. Пока что вместо всех ушедших приобрели только Трюффьера из Ренна. Да вместо Кепы явно будет №1 Петрович - за Джордже отдали немалые для себя 29 миллионов.

Статистика личных встреч

Вот уже четырежды кряду поединки выигрывал только Борнмут.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать победы подопечных Андони Ираолы. Но пока что лучше применить нейтральный вариант ставки на то, что эта пара британских клубов сможет выдать итоговые тотал больше 2,5 голов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.81.

Прогноз Sport.ua
Эвертон
26 июля 2025 -
23:00
Борнмут
Тотал больше 2.5 1.81 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Эвертон Борнмут Эвертон - Борнмут товарищеские матчи Виталий Миколенко Илья Забарный прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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