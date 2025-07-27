«Достаточно адреналина». Ризнык – о матче с Бешикташем
Украинский голкипер призвал болельщиков поддержать команду на стадионе
Украинский голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык дал комментарий перед предстоящем матчем с «Бешикташем»:
– Атмосфера в матче с «Бешикташем» была просто невероятно. Как вообще ощущалась эта энергия на стадионе?
– Атмосфера была очень энергичной. было достаточно адреналина, достаточно эмоций, для каждого вида спорта болельщики это как полкоманды, поэтому хочу пригласить вас (прим. – болельщиков) на ответный матч в Кракове, будем вас ждать.
Ответный матч между донецким «Шахтером» и «Бешикташем» состоится 31 июля в 21:00 по Киеву.
Ранее сообщалось о том, что клуб АПЛ хочет купить Судакова.
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