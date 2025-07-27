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Лига Европы
27 июля 2025, 11:33 | Обновлено 27 июля 2025, 12:06
153
0

«Достаточно адреналина». Ризнык – о матче с Бешикташем

Украинский голкипер призвал болельщиков поддержать команду на стадионе

27 июля 2025, 11:33 | Обновлено 27 июля 2025, 12:06
153
0
«Достаточно адреналина». Ризнык – о матче с Бешикташем
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Украинский голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык дал комментарий перед предстоящем матчем с «Бешикташем»:

– Атмосфера в матче с «Бешикташем» была просто невероятно. Как вообще ощущалась эта энергия на стадионе?

– Атмосфера была очень энергичной. было достаточно адреналина, достаточно эмоций, для каждого вида спорта болельщики это как полкоманды, поэтому хочу пригласить вас (прим. – болельщиков) на ответный матч в Кракове, будем вас ждать.

Ответный матч между донецким «Шахтером» и «Бешикташем» состоится 31 июля в 21:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что клуб АПЛ хочет купить Судакова.

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Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк Шахтер - Бешикташ Лига Европы Бешикташ
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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