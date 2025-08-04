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  4. ЗИДАН: «Играть за этот клуб было моей мечтой, но она не осуществилась»
Испания
04 августа 2025, 06:42 |
2083
0

ЗИДАН: «Играть за этот клуб было моей мечтой, но она не осуществилась»

Француз хотел поиграть за «Марсель»

04 августа 2025, 06:42 |
2083
0
ЗИДАН: «Играть за этот клуб было моей мечтой, но она не осуществилась»
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Легендарный французский полузащитник и тренер Зинедин Зидан признался, что за свою карьеру мечтал поиграть за столичный гранд «Марсель».

«Клуб Марсель находится в хорошем состоянии. Я не играл здесь, но это была моя мечта, которая так и не осуществилась. Быть здесь, увидеть инфраструктуру – это большой клуб. Здесь есть несколько действительно интересных моментов», – сказал Зинедин Зидан.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.

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Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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