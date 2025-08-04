ЗИДАН: «Играть за этот клуб было моей мечтой, но она не осуществилась»
Француз хотел поиграть за «Марсель»
Легендарный французский полузащитник и тренер Зинедин Зидан признался, что за свою карьеру мечтал поиграть за столичный гранд «Марсель».
«Клуб Марсель находится в хорошем состоянии. Я не играл здесь, но это была моя мечта, которая так и не осуществилась. Быть здесь, увидеть инфраструктуру – это большой клуб. Здесь есть несколько действительно интересных моментов», – сказал Зинедин Зидан.
Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский защитник может покинуть лондонский клуб бесплатно
Команда Нагорняка держалась до последнего, но класс дал о себе знать