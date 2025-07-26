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Украина. Премьер лига
26 июля 2025, 22:31 |
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Тренер ЛНЗ рассказал, доволен ли он селекцией своего нового клуба

Виталий Пономарев считает, что селекция не останавливается

26 июля 2025, 22:31 |
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0
Тренер ЛНЗ рассказал, доволен ли он селекцией своего нового клуба
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Новый главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua уточнил, чем отличается селекционная работа в черкасском клубе от его предыдущей команды – «Руха».

«На данный момент различия существенные: в «Рухе» ставка делается на воспитанников клубной академии, в Черкассах пока академия только в процессе становления и поэтому на доморощенных игроков еще рано рассчитывать. Но я убежден, что уже в ближайшей перспективе ситуация изменится к лучшему.

Я доволен пополнением, считаю, что совместными усилиями мы в межсезонье позаботились, чтобы у ЛНЗ была длинная скамейка запасных. А конкуренция за место в стартовом составе немало способствует прогрессу. Впрочем, селекционная работа никогда не заканчивается: ЛНЗ также в постоянном поиске», – отметил Пономарев.

Ранее мы сообщали, что ЛНЗ купил нигерийского полузащитника у португальского клуба.

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Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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