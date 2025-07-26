Тренер ЛНЗ рассказал, доволен ли он селекцией своего нового клуба
Виталий Пономарев считает, что селекция не останавливается
Новый главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua уточнил, чем отличается селекционная работа в черкасском клубе от его предыдущей команды – «Руха».
«На данный момент различия существенные: в «Рухе» ставка делается на воспитанников клубной академии, в Черкассах пока академия только в процессе становления и поэтому на доморощенных игроков еще рано рассчитывать. Но я убежден, что уже в ближайшей перспективе ситуация изменится к лучшему.
Я доволен пополнением, считаю, что совместными усилиями мы в межсезонье позаботились, чтобы у ЛНЗ была длинная скамейка запасных. А конкуренция за место в стартовом составе немало способствует прогрессу. Впрочем, селекционная работа никогда не заканчивается: ЛНЗ также в постоянном поиске», – отметил Пономарев.
Ранее мы сообщали, что ЛНЗ купил нигерийского полузащитника у португальского клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мадридцы до сих пор не продали ни одного игрока
«Вишни» стоят на своем – цена 70 миллионов евро