Тренер ЛНЗ рассказал, доволен ли он селекцией своего нового клуба

Новый главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua уточнил, чем отличается селекционная работа в черкасском клубе от его предыдущей команды – «Руха».

«На данный момент различия существенные: в «Рухе» ставка делается на воспитанников клубной академии, в Черкассах пока академия только в процессе становления и поэтому на доморощенных игроков еще рано рассчитывать. Но я убежден, что уже в ближайшей перспективе ситуация изменится к лучшему.

Я доволен пополнением, считаю, что совместными усилиями мы в межсезонье позаботились, чтобы у ЛНЗ была длинная скамейка запасных. А конкуренция за место в стартовом составе немало способствует прогрессу. Впрочем, селекционная работа никогда не заканчивается: ЛНЗ также в постоянном поиске», – отметил Пономарев.

Ранее мы сообщали, что ЛНЗ купил нигерийского полузащитника у португальского клуба.