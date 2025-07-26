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  4. Украинский вратарь покинет Динамо. Он нашел клуб за пределами Украины
Украина. Премьер лига
26 июля 2025, 20:36 |
1100
0

Украинский вратарь покинет Динамо. Он нашел клуб за пределами Украины

Даниил Моисеев переберется в Словакию

26 июля 2025, 20:36 |
1100
0
Украинский вратарь покинет Динамо. Он нашел клуб за пределами Украины
Instagram. Даниил Моисеев

Украинский вратарь киевского «Динамо» U-19 Даниил Моисеев готовится покинуть столичную команду.

По информации источника, Моисеев перейдет в словацкий клуб «Шаморин», который выступает во второй по силе лиге страны. Отметим, что «Шаморим» входит в структуру одного из ведущих клубов страны – ДАК 1904 года.

Отметим, что в прошлом году Моисеевым интересовались берлинская «Герта» и «Боруссия» из Менхенгладбаха, но дело до трансфера так и не дошло, и игрок провел прошлый сезон за юношескую команду киевлян.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ
Дмитрий Олейник Источник: Sportarena
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