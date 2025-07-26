Украина. Премьер лига26 июля 2025, 20:36 |
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Украинский вратарь покинет Динамо. Он нашел клуб за пределами Украины
Даниил Моисеев переберется в Словакию
26 июля 2025, 20:36 |
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Украинский вратарь киевского «Динамо» U-19 Даниил Моисеев готовится покинуть столичную команду.
По информации источника, Моисеев перейдет в словацкий клуб «Шаморин», который выступает во второй по силе лиге страны. Отметим, что «Шаморим» входит в структуру одного из ведущих клубов страны – ДАК 1904 года.
Отметим, что в прошлом году Моисеевым интересовались берлинская «Герта» и «Боруссия» из Менхенгладбаха, но дело до трансфера так и не дошло, и игрок провел прошлый сезон за юношескую команду киевлян.
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