Украинский вратарь покинет Динамо. Он нашел клуб за пределами Украины

Украинский вратарь киевского «Динамо» U-19 Даниил Моисеев готовится покинуть столичную команду.

По информации источника, Моисеев перейдет в словацкий клуб «Шаморин», который выступает во второй по силе лиге страны. Отметим, что «Шаморим» входит в структуру одного из ведущих клубов страны – ДАК 1904 года.

Отметим, что в прошлом году Моисеевым интересовались берлинская «Герта» и «Боруссия» из Менхенгладбаха, но дело до трансфера так и не дошло, и игрок провел прошлый сезон за юношескую команду киевлян.