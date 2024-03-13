Талантливый голкипер Динамо заинтересовал два немецких клуба

16-летний вратарь юношеской команды киевского «Динамо» и сборной Украины U-17 Даниил Моисеев заинтересовал два клуба из Германии.

По информации Legioners Ua, за игроком внимательно следят берлинская «Герта» и «Боруссия» из Менхенгладбаха. Моисеев находится в поле зрения других команд, но наиболее активно проявляют интерес именно немецкие представители.

Даниил обратил внимание скаутов разных клубов, когда «бело-синие» (команды разных возрастных категорий) проводили матчи и тренировки в Германии (после начала полномасштабного вторжения россии) в рамках благотворительного турне для поддержки Украины.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован услугами защитника киевского «Динамо» 16-летнего Демьяна Третьяка.