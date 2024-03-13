Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Талантливый голкипер Динамо заинтересовал два немецких клуба
Германия
13 марта 2024, 17:50 | Обновлено 13 марта 2024, 18:07
2699
2

Талантливый голкипер Динамо заинтересовал два немецких клуба

Даниил Моисеев может перебраться в «Герту» или «Боруссию» Менхенгладбах

13 марта 2024, 17:50 | Обновлено 13 марта 2024, 18:07
2699
2
Талантливый голкипер Динамо заинтересовал два немецких клуба
ФК Динамо Киев

16-летний вратарь юношеской команды киевского «Динамо» и сборной Украины U-17 Даниил Моисеев заинтересовал два клуба из Германии.

По информации Legioners Ua, за игроком внимательно следят берлинская «Герта» и «Боруссия» из Менхенгладбаха. Моисеев находится в поле зрения других команд, но наиболее активно проявляют интерес именно немецкие представители.

Даниил обратил внимание скаутов разных клубов, когда «бело-синие» (команды разных возрастных категорий) проводили матчи и тренировки в Германии (после начала полномасштабного вторжения россии) в рамках благотворительного турне для поддержки Украины.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован услугами защитника киевского «Динамо» 16-летнего Демьяна Третьяка.

По теме:
Легенда МЮ призвал Магуайра уйти из команды из-за потери уважения
Барселона отказалась от футболиста МЮ из-за его уголовного прошлого
«Вы что, издеваетесь?» Фесюн прокомментировал слухи о переходе в Шахтер
Боруссия Менхенгладбах Герта трансферы Бундеслиги трансферы УПЛ трансферы
Источник Legioners.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд
Футбол | 13 марта 2024, 07:02 1
Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд
Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд

Клуб выиграл 28 матчей подряд

С фанами на трибунах. Черноморец получил разрешение на матчи в Одессе
Футбол | 13 марта 2024, 18:55 1
С фанами на трибунах. Черноморец получил разрешение на матчи в Одессе
С фанами на трибунах. Черноморец получил разрешение на матчи в Одессе

Одесская команда сможет играть с болельщиками на стадионе

Челси планирует продавать игроков в Саудовскую Аравию. Что с Мудриком?
Футбол | 13.03.2024, 12:17
Челси планирует продавать игроков в Саудовскую Аравию. Что с Мудриком?
Челси планирует продавать игроков в Саудовскую Аравию. Что с Мудриком?
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 13.03.2024, 06:15
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Источник: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ
Футбол | 13.03.2024, 10:32
Источник: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ
Источник: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OtsoCity
Грошей немає у суркисів вже з академії дітей продає
Ответить
0
AK.228
👍👍
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в АПЛ, в котором он забил гол
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в АПЛ, в котором он забил гол
12.03.2024, 00:50 1
Футбол
ВИДЕО. Мудрик забил супергол в ворота Ньюкасла, 4-й в сезоне АПЛ
ВИДЕО. Мудрик забил супергол в ворота Ньюкасла, 4-й в сезоне АПЛ
11.03.2024, 23:37 19
Футбол
Почеттино оценил матч с Ньюкаслом, в котором Мудрик сумел забить крутой гол
Почеттино оценил матч с Ньюкаслом, в котором Мудрик сумел забить крутой гол
12.03.2024, 06:51 1
Футбол
Лунин поставил Реалу условие, при котором останется. Перес согласится?
Лунин поставил Реалу условие, при котором останется. Перес согласится?
13.03.2024, 06:55 11
Футбол
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
12.03.2024, 00:05 10
Футбол
Решающий матч отбора ЧЕ Украина U17 – Словакия U17 прерван. Что случилось?
Решающий матч отбора ЧЕ Украина U17 – Словакия U17 прерван. Что случилось?
12.03.2024, 16:05
Футбол
Букмекеры оценили шансы легендарного Тайсона в поединке против блогера
Букмекеры оценили шансы легендарного Тайсона в поединке против блогера
11.03.2024, 20:55 1
Бокс
Мастерский камбек. Монфис выбил из Индиан-Уэллса чемпиона 2021 года
Мастерский камбек. Монфис выбил из Индиан-Уэллса чемпиона 2021 года
11.03.2024, 23:35 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем