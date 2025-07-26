Виктор Дьекереш выбрал себе новый клуб. Контракт уже подписан
Шведский голеадор завершает переход в «Арсенал»
26-летний шведский нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш завершил переход в топовый клуб Английской премьер-лиги.
По информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, шведский футболист прошел медицинское обследование и уже подписал с клубом «Арсенал» контракт – в скором времени ожидается официальная презентация. Отмечается, что Виктор Дьекереш будет играть под 14-м номером.
В прошлом сезоне Дьекереш провел 52 матча, забил 54 гола и сделал 13 ассистов. Ранее сообщалось, что Дьекереш может перейти в «Манчестер Юнайтед».
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