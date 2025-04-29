Дьекереш перейдет в команду, которая занимает 14-е место в чемпионате

Форвард португальского «Спортинга» Виктор Дьекереш провел переговоры с английским «Манчестер Юнайтед» о переходе в АПЛ во время летнего трансферного окна.

По информации с «Олд Траффорд», трансфер Дьекереша – «решенное дело» после того, как была проделана закулисная работа по убеждению нападающего совершить этот переход.

У форварда прекрасные отношения с бывшим наставником «Спортинга» Рубеном Аморимом. Кроме того, «Манчестер Юнайтед» уверен, что сможет подписать Дьекереша даже без предварительной продажи других игроков.

26-летний швед пока не принял окончательного решения по одной причине – он хочет играть в Лиге чемпионов, но «красные дьяволы» считают, что смогут убедить футболиста присоединиться к ним. Стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» занимает лишь 14-е место во внутреннем чемпионате.

В текущем сезоне Дьекереш провел 48 матчей во всех турнирах, где забил 52 года и отдал 12 результативных передач. Ориентировочная стоимость форварда составляет 75 млн евро.