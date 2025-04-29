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Португалия
29 апреля 2025, 11:33 | Обновлено 29 апреля 2025, 11:56
1671
1

Дьекереш перейдет в команду, которая занимает 14-е место в чемпионате

«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с форвардом «Спортинга»

29 апреля 2025, 11:33 | Обновлено 29 апреля 2025, 11:56
1671
1
Дьекереш перейдет в команду, которая занимает 14-е место в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Форвард португальского «Спортинга» Виктор Дьекереш провел переговоры с английским «Манчестер Юнайтед» о переходе в АПЛ во время летнего трансферного окна.

По информации с «Олд Траффорд», трансфер Дьекереша – «решенное дело» после того, как была проделана закулисная работа по убеждению нападающего совершить этот переход.

У форварда прекрасные отношения с бывшим наставником «Спортинга» Рубеном Аморимом. Кроме того, «Манчестер Юнайтед» уверен, что сможет подписать Дьекереша даже без предварительной продажи других игроков.

26-летний швед пока не принял окончательного решения по одной причине – он хочет играть в Лиге чемпионов, но «красные дьяволы» считают, что смогут убедить футболиста присоединиться к ним. Стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» занимает лишь 14-е место во внутреннем чемпионате.

В текущем сезоне Дьекереш провел 48 матчей во всех турнирах, где забил 52 года и отдал 12 результативных передач. Ориентировочная стоимость форварда составляет 75 млн евро.

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чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Манчестер Юнайтед Виктор Дьекереш трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: FootballTransfers
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vitaha33
Забив 52 роки????
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