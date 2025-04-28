Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Безумный матч Дьекереша. Спортинг разбил Боавишту в Португалии
Чемпионат Португалии
Боавишта
27.04.2025 22:30 – FT 0 : 5
Спортинг Лиссабон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
28 апреля 2025, 08:32 | Обновлено 28 апреля 2025, 08:34
450
0

Безумный матч Дьекереша. Спортинг разбил Боавишту в Португалии

Лиссабонский клуб снова возглавил турнирную таблицу чемпионата Португалии

28 апреля 2025, 08:32 | Обновлено 28 апреля 2025, 08:34
450
0
Безумный матч Дьекереша. Спортинг разбил Боавишту в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Лиссабонский «Спортинг» одержал разгромную победу над «Боавиштой» в выездном матче 31 тура чемпионата Португалии и снова возглавил турнирную таблицу чемпионата.

Этот матч стал очередным бенефисом для шведского форварда гостей Виктора Дьекереша. Уже на 6-й минуте встречи звездный швед вывел свою команду вперед расстроив голкипера хозяев Томаша Вацлика. Еще один гол Виктор записал в свой актив в конце первого тайма – голкипер не справился с выстрелом Дьекереша на 45+1.

Во втором тайме лиссабонский клуб и не думал сбавлять обороты. На 50 минуте очередной гол забил Виктор Дьекереш, а на 57 голкипера гостей огорчил уже уругвайский форвард Максимильяно Араухо. Последнее слово все же осталось за звездным шведом – Виктор вколотил мяч в ворота «Боавишты» на 90+2 и установил окончательный счет встречи.

Чемпионат Португалии 31-й тур

Боавишта – Спортинг – 0:5

Голы: Дьекереш, 6, 45+1, 50, 90+2, Араухо, 57

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 31 23 6 2 83 - 25 75
2 Бенфика 31 24 3 4 80 - 25 75
3 Брага 31 19 7 5 52 - 26 64
4 Порту 31 19 5 7 57 - 28 62
5 Витория Гимараеш 31 13 12 6 44 - 32 51
6 Санта Клара 31 15 5 11 31 - 29 50
7 Фамаликау 31 11 11 9 40 - 34 44
8 Каза Пия 30 11 8 11 35 - 38 41
9 Эшторил 30 10 9 11 38 - 48 39
10 Морейренсе 31 9 9 13 36 - 45 36
11 Насьонал 31 9 6 16 28 - 42 33
12 Арока 31 8 9 14 30 - 47 33
13 Риу Аве 31 8 9 14 33 - 51 33
14 Жил Висенте 31 8 8 15 31 - 43 32
15 Эштрела Амадора 31 7 8 16 24 - 43 29
16 АВС 31 4 12 15 23 - 55 24
17 Боавишта 31 5 6 20 20 - 52 21
18 Фаренсе 31 4 9 18 20 - 42 21
Полная таблица
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

По теме:
ВИДЕО. Украинский защитник отличился голом в чемпионате Португалии
Бенфика с Трубиным уничтожила AVS в чемпионате Португалии
Трубин выйдет в основе Бенфики на матч чемпионата Португалии
Спортинг Лиссабон Боавишта чемпионат Португалии по футболу Виктор Дьекереш
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рюдигер обратился к арбитру и фанатам после своего безумия в Классико
Футбол | 27 апреля 2025, 13:28 3
Рюдигер обратился к арбитру и фанатам после своего безумия в Классико
Рюдигер обратился к арбитру и фанатам после своего безумия в Классико

Немецкий защитник Реала попросил прощения за свое поведение

Арне СЛОТ: «Невероятные ощущения. Спасибо Клоппу, что сделал эту команду»
Футбол | 28 апреля 2025, 05:17 0
Арне СЛОТ: «Невероятные ощущения. Спасибо Клоппу, что сделал эту команду»
Арне СЛОТ: «Невероятные ощущения. Спасибо Клоппу, что сделал эту команду»

Коуч Ливерпуля досрочно выиграл с командой трофей АПЛ

ФОТО. Посадят на 5-8 лет. Как арестовали известного украинского боксера 
Бокс | 28.04.2025, 00:40
ФОТО. Посадят на 5-8 лет. Как арестовали известного украинского боксера 
ФОТО. Посадят на 5-8 лет. Как арестовали известного украинского боксера 
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
Футбол | 27.04.2025, 19:59
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
Жена Ракицкого: «Сколько лет в футболе, но такого никогда не видела»
Футбол | 27.04.2025, 08:46
Жена Ракицкого: «Сколько лет в футболе, но такого никогда не видела»
Жена Ракицкого: «Сколько лет в футболе, но такого никогда не видела»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею
Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею
26.04.2025, 22:40 16
Хоккей
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
27.04.2025, 01:48 39
Футбол
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
28.04.2025, 06:23 26
Футбол
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
26.04.2025, 14:55 22
Футзал
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
27.04.2025, 00:55 11
Футбол
Барселона – Реал – 3:2 (д.в.) Триллер в финале Кубка Испании. Видео голов
Барселона – Реал – 3:2 (д.в.) Триллер в финале Кубка Испании. Видео голов
27.04.2025, 02:50 1
Футбол
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
27.04.2025, 07:01 4
Футбол
Эдди ХИРН: «Этот боксер оторвет тебе голову, это не игра»
Эдди ХИРН: «Этот боксер оторвет тебе голову, это не игра»
26.04.2025, 23:39 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем