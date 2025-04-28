Безумный матч Дьекереша. Спортинг разбил Боавишту в Португалии

Лиссабонский «Спортинг» одержал разгромную победу над «Боавиштой» в выездном матче 31 тура чемпионата Португалии и снова возглавил турнирную таблицу чемпионата.

Этот матч стал очередным бенефисом для шведского форварда гостей Виктора Дьекереша. Уже на 6-й минуте встречи звездный швед вывел свою команду вперед расстроив голкипера хозяев Томаша Вацлика. Еще один гол Виктор записал в свой актив в конце первого тайма – голкипер не справился с выстрелом Дьекереша на 45+1.

Во втором тайме лиссабонский клуб и не думал сбавлять обороты. На 50 минуте очередной гол забил Виктор Дьекереш, а на 57 голкипера гостей огорчил уже уругвайский форвард Максимильяно Араухо. Последнее слово все же осталось за звездным шведом – Виктор вколотил мяч в ворота «Боавишты» на 90+2 и установил окончательный счет встречи.

Чемпионат Португалии 31-й тур

Боавишта – Спортинг – 0:5

Голы: Дьекереш, 6, 45+1, 50, 90+2, Араухо, 57

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№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Спортинг Лиссабон 31 23 6 2 83 - 25 75 2 Бенфика 31 24 3 4 80 - 25 75 3 Брага 31 19 7 5 52 - 26 64 4 Порту 31 19 5 7 57 - 28 62 5 Витория Гимараеш 31 13 12 6 44 - 32 51 6 Санта Клара 31 15 5 11 31 - 29 50 7 Фамаликау 31 11 11 9 40 - 34 44 8 Каза Пия 30 11 8 11 35 - 38 41 9 Эшторил 30 10 9 11 38 - 48 39 10 Морейренсе 31 9 9 13 36 - 45 36 11 Насьонал 31 9 6 16 28 - 42 33 12 Арока 31 8 9 14 30 - 47 33 13 Риу Аве 31 8 9 14 33 - 51 33 14 Жил Висенте 31 8 8 15 31 - 43 32 15 Эштрела Амадора 31 7 8 16 24 - 43 29 16 АВС 31 4 12 15 23 - 55 24 17 Боавишта 31 5 6 20 20 - 52 21 18 Фаренсе 31 4 9 18 20 - 42 21 Полная таблица

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш