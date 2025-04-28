Безумный матч Дьекереша. Спортинг разбил Боавишту в Португалии
Лиссабонский клуб снова возглавил турнирную таблицу чемпионата Португалии
Лиссабонский «Спортинг» одержал разгромную победу над «Боавиштой» в выездном матче 31 тура чемпионата Португалии и снова возглавил турнирную таблицу чемпионата.
Этот матч стал очередным бенефисом для шведского форварда гостей Виктора Дьекереша. Уже на 6-й минуте встречи звездный швед вывел свою команду вперед расстроив голкипера хозяев Томаша Вацлика. Еще один гол Виктор записал в свой актив в конце первого тайма – голкипер не справился с выстрелом Дьекереша на 45+1.
Во втором тайме лиссабонский клуб и не думал сбавлять обороты. На 50 минуте очередной гол забил Виктор Дьекереш, а на 57 голкипера гостей огорчил уже уругвайский форвард Максимильяно Араухо. Последнее слово все же осталось за звездным шведом – Виктор вколотил мяч в ворота «Боавишты» на 90+2 и установил окончательный счет встречи.
Чемпионат Португалии 31-й тур
Боавишта – Спортинг – 0:5
Голы: Дьекереш, 6, 45+1, 50, 90+2, Араухо, 57
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|31
|23
|6
|2
|83 - 25
|75
|2
|Бенфика
|31
|24
|3
|4
|80 - 25
|75
|3
|Брага
|31
|19
|7
|5
|52 - 26
|64
|4
|Порту
|31
|19
|5
|7
|57 - 28
|62
|5
|Витория Гимараеш
|31
|13
|12
|6
|44 - 32
|51
|6
|Санта Клара
|31
|15
|5
|11
|31 - 29
|50
|7
|Фамаликау
|31
|11
|11
|9
|40 - 34
|44
|8
|Каза Пия
|30
|11
|8
|11
|35 - 38
|41
|9
|Эшторил
|30
|10
|9
|11
|38 - 48
|39
|10
|Морейренсе
|31
|9
|9
|13
|36 - 45
|36
|11
|Насьонал
|31
|9
|6
|16
|28 - 42
|33
|12
|Арока
|31
|8
|9
|14
|30 - 47
|33
|13
|Риу Аве
|31
|8
|9
|14
|33 - 51
|33
|14
|Жил Висенте
|31
|8
|8
|15
|31 - 43
|32
|15
|Эштрела Амадора
|31
|7
|8
|16
|24 - 43
|29
|16
|АВС
|31
|4
|12
|15
|23 - 55
|24
|17
|Боавишта
|31
|5
|6
|20
|20 - 52
|21
|18
|Фаренсе
|31
|4
|9
|18
|20 - 42
|21
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