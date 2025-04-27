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Чемпионат Португалии
Бенфика
27.04.2025 20:00 – FT 6 : 0
АВС
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Португалия
27 апреля 2025, 23:21 | Обновлено 27 апреля 2025, 23:37
238
0

Бенфика с Трубиным уничтожила AVS в чемпионате Португалии

Португальский гранд забил 6 мячей

27 апреля 2025, 23:21 | Обновлено 27 апреля 2025, 23:37
238
0
Бенфика с Трубиным уничтожила AVS в чемпионате Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенфика

В воскресенье, 27 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Португалии по футболу между «Бенфикой» и «AVS».

Встречу принимал Да Луж в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля уничтожили своего соперника, забив 6 голов.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел на поле весь матч. не пропустил ни гола, совершил 3 сейва.

«Бенфика» с 75 баллами поднялась на 1-е место, имея в своем активе 75 очков. «AVS» с 24 баллами остался 16-м.

Чемпионат Португалии. 31-й тур

Бенфика – AVS – 6:0

Голы: Араужу, 8, Павлидис, 23, Амдуни, 26, Актюркоглу, 40, Белотти, 71, Отаменди, 82

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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