Бенфика с Трубиным уничтожила AVS в чемпионате Португалии
Португальский гранд забил 6 мячей
В воскресенье, 27 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Португалии по футболу между «Бенфикой» и «AVS».
Встречу принимал Да Луж в Лиссабоне.
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Хозяева поля уничтожили своего соперника, забив 6 голов.
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел на поле весь матч. не пропустил ни гола, совершил 3 сейва.
«Бенфика» с 75 баллами поднялась на 1-е место, имея в своем активе 75 очков. «AVS» с 24 баллами остался 16-м.
Чемпионат Португалии. 31-й тур
Бенфика – AVS – 6:0
Голы: Араужу, 8, Павлидис, 23, Амдуни, 26, Актюркоглу, 40, Белотти, 71, Отаменди, 82
Фото матча:
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