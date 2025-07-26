Экс-тренер Александрии: «Хоронить команду после 0:2 от Партизана не стоит»

Бывший игрок и тренер «Александрии» Виталий Первак в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помешало «горожанам» добиться положительного результата в первом поединке квалификации Лиги конференций с сербским «Партизаном», в котором они уступили – 0:2:

– Считаю, что «Александрия» заслуживала лучшего участия. Все же соперничество проходило под диктовку номинальных хозяев, они преобладали гостей по количеству созданных голевых моментов.

– Изменился ли игровой стиль «горожан» после потери в межсезонье главного тренера Руслана Ротаня и целой группы ведущих исполнителей?

– За тот короткий отрезок времени находящийся у руля Кирилл Нестеренко он не стал что-то кардинально изменяться. притерлись друг к другу, ведь среди них есть и новобранцы.

– Как вы оцениваете шансы «Александрии» пройти дальше?

– Знаете, главное не прятать заранее «горожан». В их составе хватает игроков, которые в ответном матче могут сделать «погоду». Вот еще бы забить быстрый гол и тогда интрига сразу вернется.

Согласен, пока «горожанам» еще не хватает уверенности в своих силах. Но она обязательно появится после первой же победы на официальном уровне.

Ранее известный украинский тренер Роман Григорчук поделился эмоциями от игры Александрии против сербского Партизана.