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Товарищеские матчи
Пробой
26.07.2025 12:00 – FT 9 : 0
Тепловик И-Ф
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Украина. Первая лига
26 июля 2025, 16:53 | Обновлено 26 июля 2025, 17:06
279
0

К сезону готовы. В заключительном спарринге на сборах Пробой забил 9 мячей

«Пробой» обыграл клуб «Прикарпатье-Тепловик» со счетом 9:0

26 июля 2025, 16:53 | Обновлено 26 июля 2025, 17:06
279
0
К сезону готовы. В заключительном спарринге на сборах Пробой забил 9 мячей
ФК Пробой

Новичок Первой лиги «Пробой» завершает подготовку к старту нового сезона. В субботу, 26 июля, команда провела заключительный спарринг на учебно-тренировочных сборах.

Соперником «Пробоя» стал клуб «Прикарпатье-Тепловик». Команда выступает в чемпионате Ивано-Франковской области.

Уже за первые 12 минут игры «Пробой» отправил в ворота соперника три мяча. К концу первого тайма счет был уже 5:0 в пользу «Пробоя».

После перерыва представитель Первой лиги забил еще четыре гола. В результате «Пробой» одержал победу со счетом 9:0.

Впереди у «Пробоя» старт в Первой лиге. 3 августа команда сыграет с ФК «Чернигов».

Товарищеский матч. 26 июля. Ивано-Франковск, стадион «Наука»

«Пробой» Городенка – «Прикарпатье-Тепловик» Ивано-Франковск – 9:0

Голы: Сондей (7, 12), Оринчак (9, 29, 45), Дмитрук (75), Савчин (82), Палагнюк (87, 89).

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Пробой Городенка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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