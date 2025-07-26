«Настоящий нокаут». Журналист AS посоветовал Реалу подписать звезду Шахтера
Томас Ронсеро – в восторге от выступления Алиссона Сантаны
Заместитель главного редактора испанского издания AS Томас Ронсеро оценил игру вингера донецкого «Шахтера» Алиссона Сантаны в первом матче квалификационного раунда Лиги Европы с «Бешикташем» (4:2).
«Весь день я с удовольствием смотрел матч «Бешикташ» – «Шахтер» в Лиге Европы и следил за Алиссоном Сантаной, 19-летним бразильским вингером украинской команды.
В Испании уже увидели в словах журналиста намек на то, чтобы мадридский «Реал», за который он болеет, обратил внимание на перспективного бразильца и попытался его подписать.
Сообщалось, что бразилец, за которого «Шахтер» дал €14 млн, оформил 3 гола и 5 ассистов за 2 матча.
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