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  4. «Настоящий нокаут». Журналист AS посоветовал Реалу подписать звезду Шахтера
Лига Европы
26 июля 2025, 16:06 |
938
0

«Настоящий нокаут». Журналист AS посоветовал Реалу подписать звезду Шахтера

Томас Ронсеро – в восторге от выступления Алиссона Сантаны

26 июля 2025, 16:06 |
938
0
«Настоящий нокаут». Журналист AS посоветовал Реалу подписать звезду Шахтера
ФК Шахтер. Алиссон Сантана

Заместитель главного редактора испанского издания AS Томас Ронсеро оценил игру вингера донецкого «Шахтера» Алиссона Сантаны в первом матче квалификационного раунда Лиги Европы с «Бешикташем» (4:2).

«Весь день я с удовольствием смотрел матч «Бешикташ» – «Шахтер» в Лиге Европы и следил за Алиссоном Сантаной, 19-летним бразильским вингером украинской команды.

В Испании уже увидели в словах журналиста намек на то, чтобы мадридский «Реал», за который он болеет, обратил внимание на перспективного бразильца и попытался его подписать.

Сообщалось, что бразилец, за которого «Шахтер» дал €14 млн, оформил 3 гола и 5 ассистов за 2 матча.

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Бешикташ Шахтер Донецк Бешикташ - Шахтер Лига Европы Алиссон Сантана
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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