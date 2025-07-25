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  4. Бразилец, стоящий Шахтеру 14 млн, оформил 3 гола и 5 ассистов за 2 матча
Лига Европы
25 июля 2025, 02:28 |
265
1

Бразилец, стоящий Шахтеру 14 млн, оформил 3 гола и 5 ассистов за 2 матча

Алиссон Сантана провел две прекрасные игры против Ильвеса и Бешикташа

25 июля 2025, 02:28 |
265
1
Бразилец, стоящий Шахтеру 14 млн, оформил 3 гола и 5 ассистов за 2 матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19-летний бразильский атакующий полузащитник Алиссон Сантана отлично начал сезон 2025/26 в составе донецкого Шахтера.

Бразилец провел два официальных матча за горняков в этой кампании. Вначале Алиссон отыграл 90 минут против Ильвеса (6:0) в первом матче первого раунда квалификации Лиги Европы, а затем провел 76 минут в первом поединке Q2 ЛЕ с Бешикташем (4:2). Ответная встречу с Ильвесом Алиссон пропустил.

За эти два матча Алиссон отметился тремя голами и пятью ассистами: дубль и три голевые в игре с Ильвесом, гол и два ассиста в матче с Бешикташем. Для бразильца это также были дебютные поединки в еврокубках в футболке донецкой команды.

Алиссон присоединился к Шахтеру из клуба Атлетико Минейро. Горняки заплатили 14 миллионов долларов. За полсезона 2024/25 Алиссон провел 12 матчей в УПЛ и Кубке Украины, забил один гол и три ассиста.

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Алиссон Сантана Лига Европы Шахтер - Ильвес Ильвес Тампере Бешикташ Бешикташ - Шахтер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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