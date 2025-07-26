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  4. Василий КУРКО: «Думаю, что команда готова к началу чемпионата»
Украина. Премьер лига
26 июля 2025, 16:08 |
87
0

Василий КУРКО: «Думаю, что команда готова к началу чемпионата»

Защитник «Оболони» рассказал о готовности команды к старту сезона

26 июля 2025, 16:08 |
87
0
Василий КУРКО: «Думаю, что команда готова к началу чемпионата»
ФК Оболонь. Василий Курко

«Оболонь» завершает подготовку к новому сезону. В пятницу, 25 июля, команда провела заключительный спарринг, в котором сыграла вничью 1:1 с СК «Полтава». Впечатлениями о матче поделился защитник «Оболони» Василий Курко.

– Летние сборы позади. Как ты оцениваешь пройденный этап? Готова ли команда к старту официальных игр?

– Прошли сборы. Я думаю, что команда готова к началу чемпионата. Мы много работали и в тактическом плане, и в физическом плане. Я думаю, что мы уже готовы – наверное, на 100% точно нет, но процентов на 90, я думаю, мы готовы к чемпионату. Сегодня была сложная игра, много борьбы.

– Что скажешь о сопернике, об игре?

– По игре скажу, что команда вышла из Первой лиги, играет очень агрессивно, играет один на один по всему полю. Нам сегодня это удавалось меньше, чем им. Они больше выигрывали борьбу, старались играть с мячом. Была такая боевая игра.

– Сегодня сыграли вничью. А как ты считаешь, чего не хватило для победы?

– Ну, не хватило – здесь все просто: не хватило забитого мяча. Поэтому где-то были подходы, как у нас, так и у них, и мы могли забить, и они. Ничья, я считаю, что закономерный результат, но не хватило нам реализовать свои моменты.

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товарищеские матчи Полтава чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Оболонь Киев контрольные матчи УПЛ Василий Курко
Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
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