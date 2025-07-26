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  4. Александр АНТОНЕНКО: «Наработали все, что задумывали»
Украина. Премьер лига
26 июля 2025, 15:46 |
109
0

Александр АНТОНЕНКО: «Наработали все, что задумывали»

Главный тренер «Оболони» рассказал о работе команды на учебно-тренировочных сборах

26 июля 2025, 15:46 |
109
0
Александр АНТОНЕНКО: «Наработали все, что задумывали»
ФК Оболонь. Александр Антоненко

«Оболонь» завершает подготовку к новому сезону на учебно-тренировочный сборах. В пятницу, 25 июля, команда провела заключительный спарринг.

Соперником «Оболони» стал дебютант УПЛ СК «Полтава». Поединок завершился вничью 1:1. Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко поделился впечатлениями о матче и подвел промежуточный итог работе команды на сборах.

– Это был последний матч на летних сборах. Как оцениваете пройденный этап?

– Если в целом брать, то мы довольны той работой, которую давали мы с тренерским штабом, как команда все выполнила. Наработали все, что задумывали. Вся работа в порядке.

Сегодня был насыщенный матч – и голы, и удаления. Что скажете об игре?

– Если брать в целом по игре... комментировать не буду сразу, нужно пересмотреть, что получалось, что не получалось, и потом можно будет сделать выводы. Но скажу так: команда очень агрессивная, очень жесткая. Они играют так, как умеют играть, как хотят. Это для нашей команды, возможно, определенный урок. Но без борьбы, без агрессии будет очень непросто всем в Премьер-Лиге.

– Впереди официальные игры. Над чем команда будет в первую очередь работать в последние дни перед стартом чемпионата?

– Перейдем непосредственно к подготовке к игре против Металлиста 1925.

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товарищеские матчи Полтава чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Оболонь Киев контрольные матчи УПЛ Александр Антоненко
Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
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