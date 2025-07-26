Александр АНТОНЕНКО: «Наработали все, что задумывали»
Главный тренер «Оболони» рассказал о работе команды на учебно-тренировочных сборах
«Оболонь» завершает подготовку к новому сезону на учебно-тренировочный сборах. В пятницу, 25 июля, команда провела заключительный спарринг.
Соперником «Оболони» стал дебютант УПЛ СК «Полтава». Поединок завершился вничью 1:1. Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко поделился впечатлениями о матче и подвел промежуточный итог работе команды на сборах.
– Это был последний матч на летних сборах. Как оцениваете пройденный этап?
– Если в целом брать, то мы довольны той работой, которую давали мы с тренерским штабом, как команда все выполнила. Наработали все, что задумывали. Вся работа в порядке.
– Сегодня был насыщенный матч – и голы, и удаления. Что скажете об игре?
– Если брать в целом по игре... комментировать не буду сразу, нужно пересмотреть, что получалось, что не получалось, и потом можно будет сделать выводы. Но скажу так: команда очень агрессивная, очень жесткая. Они играют так, как умеют играть, как хотят. Это для нашей команды, возможно, определенный урок. Но без борьбы, без агрессии будет очень непросто всем в Премьер-Лиге.
– Впереди официальные игры. Над чем команда будет в первую очередь работать в последние дни перед стартом чемпионата?
– Перейдем непосредственно к подготовке к игре против Металлиста 1925.
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