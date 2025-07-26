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26 июля 2025, 15:26 |
693
0

Воспитанник киевского Динамо продолжит карьеру в чемпионате Хорватии

«Осиек» договорился о сотрудничестве с полузащитником Александром Петрусенко

26 июля 2025, 15:26 |
693
0
Воспитанник киевского Динамо продолжит карьеру в чемпионате Хорватии
ФК Антальяспор. Александр Петрусенко

Воспитанник киевского «Динамо», полузащитник Александр Петрусенко продолжит карьеру в чемпионате Хорватии. Об этом сообщило издание Sportske novosti.

С 1 июля футболист находится в статусе свободного агента после того, как покинул турецкий «Антальяспор». В следующем сезоне 27-летний украинец будет защищать цвета хорватского «Осиека».

В услугах Петрусенка были заинтересованы также «Риека» и «Хайдук», однако они проиграли борьбу за полузащитника. В субботу, 26 июля, футболист пройдет медосмотр, после чего клуб официально объявит о трансфере.

Полузащитник покинул «Динамо» в октябре 2019 года на правах свободного агента. В сезоне 2024/25 играл в составе турецкого «Антальяспора», однако решил расторгнуть контракт с этой командой по обоюдному согласию.

«Осиек» занял седьмое место в чемпионате Хорватии. 2 августа клуб сыграет в первом туре новой кампании против загребского «Динамо».

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чемпионат Хорватии по футболу Риека Хайдук Сплит Осиек Александр Петрусенко Динамо Киев трансферы свободный агент
Николай Титюк Источник
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