Воспитанник киевского Динамо продолжит карьеру в чемпионате Хорватии

Воспитанник киевского «Динамо», полузащитник Александр Петрусенко продолжит карьеру в чемпионате Хорватии. Об этом сообщило издание Sportske novosti.

С 1 июля футболист находится в статусе свободного агента после того, как покинул турецкий «Антальяспор». В следующем сезоне 27-летний украинец будет защищать цвета хорватского «Осиека».

В услугах Петрусенка были заинтересованы также «Риека» и «Хайдук», однако они проиграли борьбу за полузащитника. В субботу, 26 июля, футболист пройдет медосмотр, после чего клуб официально объявит о трансфере.

Полузащитник покинул «Динамо» в октябре 2019 года на правах свободного агента. В сезоне 2024/25 играл в составе турецкого «Антальяспора», однако решил расторгнуть контракт с этой командой по обоюдному согласию.

«Осиек» занял седьмое место в чемпионате Хорватии. 2 августа клуб сыграет в первом туре новой кампании против загребского «Динамо».