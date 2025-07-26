РАДУКАНУ: «Нужно выкладываться на корте до самого конца, до изнеможения»
После тяжелой победы над греческой теннисисткой Эмма дала интервью
Британская теннисистка Эмма Радукану довольно мощно начала североамериканскую хардовую серию.
На турнире WTA 500 в Вашингтоне чемпионка US Open 2021 уже вышла в полуфинал, обыграв в первом раунде Марту Костюк (7:6, 6:4), затем Наоми Осаку в 1/8 финала (6:4, 6:2) и Марию Саккари в четвертьфинале (6:4, 7:5).
После тяжелой победы над греческой теннисисткой, в которой она уступала в обоих сетах, Эмма дала интервью.
«Я думаю, что моя уверенность начала расти еще с турнира в Майами. Объем работы, которую я провожу за закрытыми дверями, помогает снизить давление от необходимости показывать результат. Я полностью сосредоточена на тренировках, работе в зале и интенсивной подготовке, чтобы побеждать в таких матчах, как сегодня. Я очень довольна, что прошла дальше – Саккари играла потрясающе, и такие условия идеально подходят ее активному стилю игры», – призналась теннисистка.
«Играть в такую жару тяжело, но смотреть матч с трибун – еще тяжелее, поэтому я благодарна всем, кто остался поддержать нас».
Во втором сете из-за плохого самочувствия Эмма прошла медицинский осмотр, так как в Вашингтоне в эти дни температура превышает +35 градусов. Однако в конце встречи она постаралась не акцентировать внимание на этом.
«Иногда просто нужно принять страдания – как бы плохо это ни звучало. Нужно выкладываться на корте до самого конца, до изнеможения», – сказала Радукану, которая вышла в свой первый полуфинал WTA за последние 13 месяцев – с травяного турнира в Ноттингеме 2024.
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