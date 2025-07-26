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WTA
26 июля 2025, 14:21 | Обновлено 26 июля 2025, 14:22
103
0

РАДУКАНУ: «Нужно выкладываться на корте до самого конца, до изнеможения»

После тяжелой победы над греческой теннисисткой Эмма дала интервью

26 июля 2025, 14:21 | Обновлено 26 июля 2025, 14:22
103
0
РАДУКАНУ: «Нужно выкладываться на корте до самого конца, до изнеможения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Британская теннисистка Эмма Радукану довольно мощно начала североамериканскую хардовую серию.

На турнире WTA 500 в Вашингтоне чемпионка US Open 2021 уже вышла в полуфинал, обыграв в первом раунде Марту Костюк (7:6, 6:4), затем Наоми Осаку в 1/8 финала (6:4, 6:2) и Марию Саккари в четвертьфинале (6:4, 7:5).

После тяжелой победы над греческой теннисисткой, в которой она уступала в обоих сетах, Эмма дала интервью.

«Я думаю, что моя уверенность начала расти еще с турнира в Майами. Объем работы, которую я провожу за закрытыми дверями, помогает снизить давление от необходимости показывать результат. Я полностью сосредоточена на тренировках, работе в зале и интенсивной подготовке, чтобы побеждать в таких матчах, как сегодня. Я очень довольна, что прошла дальше – Саккари играла потрясающе, и такие условия идеально подходят ее активному стилю игры», – призналась теннисистка.

«Играть в такую жару тяжело, но смотреть матч с трибун – еще тяжелее, поэтому я благодарна всем, кто остался поддержать нас».

Во втором сете из-за плохого самочувствия Эмма прошла медицинский осмотр, так как в Вашингтоне в эти дни температура превышает +35 градусов. Однако в конце встречи она постаралась не акцентировать внимание на этом.

«Иногда просто нужно принять страдания – как бы плохо это ни звучало. Нужно выкладываться на корте до самого конца, до изнеможения», – сказала Радукану, которая вышла в свой первый полуфинал WTA за последние 13 месяцев – с травяного турнира в Ноттингеме 2024.

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WTA Вашингтон Эмма Радукану Мария Саккари
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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