Радукану стала первой полуфиналисткой хардового турнира в Вашингтоне

Британская теннисистка и победительница US Open 2021 Эмма Радукану (WTA 46) вышла в полуфинал хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.

Во втором раунде британка в двух сетах переиграла представительницу Греции Марию Саккари (WTA 90) за 2 часа и 6 минут.

Эмма забрала подряд последние пять геймов и брала медицинский перерыв при 4:5 во второй партии из-за плохого самочувствия.

WTA 500 Вашингтон. Хард, 1/4 финала

Эмма Радукану (Великобритания) – Мария Саккари (Греция) – 6:4, 7:5

Это была четвертая встреча соперниц и четвертая победа Радукану. В этих четырех поединках британка не отдала греческой теннисистке ни одного сета.

В полуфинале Эмма сыграет с победительницей противостояния Клара Таусон (Дания, WTA 19) – Анна Калинская (WTA 48).