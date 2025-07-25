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  4. Радукану стала первой полуфиналисткой хардового турнира в Вашингтоне
WTA
25 июля 2025, 21:30 | Обновлено 25 июля 2025, 21:35
284
2

Радукану стала первой полуфиналисткой хардового турнира в Вашингтоне

Британка в двух сетах переиграла представительницу Греции Марию Саккари

25 июля 2025, 21:30 | Обновлено 25 июля 2025, 21:35
284
2
Радукану стала первой полуфиналисткой хардового турнира в Вашингтоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Британская теннисистка и победительница US Open 2021 Эмма Радукану (WTA 46) вышла в полуфинал хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.

Во втором раунде британка в двух сетах переиграла представительницу Греции Марию Саккари (WTA 90) за 2 часа и 6 минут.

Эмма забрала подряд последние пять геймов и брала медицинский перерыв при 4:5 во второй партии из-за плохого самочувствия.

WTA 500 Вашингтон. Хард, 1/4 финала

Эмма Радукану (Великобритания) – Мария Саккари (Греция) – 6:4, 7:5

Это была четвертая встреча соперниц и четвертая победа Радукану. В этих четырех поединках британка не отдала греческой теннисистке ни одного сета.

В полуфинале Эмма сыграет с победительницей противостояния Клара Таусон (Дания, WTA 19) – Анна Калинская (WTA 48).

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WTA Вашингтон Эмма Радукану Мария Саккари
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Froys
🥳Найбільша радість цього вечора🎉🎉🎉 Красунечка Емма❤️🇬🇧
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+1
naverland
Саккари из топ 10 плавно перешла в замыкающую топ 100.
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